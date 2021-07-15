دينا أبو السعود تشرح فوائد كريم بينكي في المحافظة على البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن بينكي هو كريم متكامل لرعاية والمحافظة على البشرة ويحتوي على تركيبة أقوى 5 مرات من وسائل التفتيح المعتادة، مشيرة إلى أن كريم بينكي يحتوي على تركيبة متميزة مكونة من مواد طبيعية 100% لطيفة على البشرة.
وأضافت "دينا أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن كريم بينكي مناسب لجميع أنواع البشرة؛ لأنه يحتوي على قاعدة مائية لا تسد المسام، ومناسب لتفتيح وترطيب الوجه والجسم والمناطق الحساسة بأمان، مشيرة إلى أن نتائج كريم بينكي تظهر خلال أسبوعين لـ 3 أسابيع من الاستعمال اليومي.
وتابعت "دينا أبو السعود" : "كريم بينكي يحتوي على فيتامينات وأحماض أمينية تغذي البشرة بشكل يومي"، مشيرة إلى أن كريم بينكي يعمل على تفتيح وترطيب وتغذية البشرة ويقلل من التصبغات الزائدة بشكل فعال وسريع ويحمي البشرة من ظهور التجاعيد.
أفضل الطرق للمحافظة على البشرة من أشعة الشمس
قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إنه من الضروري عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، مع شرب الكثير من المياه واستخدام واقٍ شمس للحفاظ على نضارة البشرة خلال فصل الصيف كأمر ضروري للغاية.
وأضافت "دينا أبو السعود" أن استخدام كريم "بينكي" كواقي من أشعة الشمس أمر ضروري جدا خاصة عند التعرض لأشعة الشمس الحارقة، موضحة أن كريم بينكى طبيعي 100% وجميع مكوناته من الطبيعية، خاصة وأن من بين مكوناته العرقسوس.
وتابعت "دينا أبو السعود" : "كريم بينكى يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين سي، وفيتامين "B " و " A" ، ومناسب لأصحاب البشرة الدهنية التي تتأثر بشكل كبير عند التعرض لأشعة الشمس الضارة ، مشيرة إلى أن مستخلص الشاي الأخضر المتوافر بالكريم يساعد على سحب الدهون الزائدة بالبشرة".