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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دينا أبو السعود تشرح فوائد كريم بينكي في المحافظة على البشرة

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن بينكي هو كريم متكامل لرعاية والمحافظة على البشرة ويحتوي على تركيبة أقوى 5 مرات من وسائل التفتيح المعتادة، مشيرة إلى أن كريم بينكي يحتوي على تركيبة متميزة مكونة من مواد طبيعية 100% لطيفة على البشرة.

 

وأضافت "دينا أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن كريم بينكي مناسب لجميع أنواع البشرة؛ لأنه يحتوي على قاعدة مائية لا تسد المسام، ومناسب لتفتيح وترطيب الوجه والجسم والمناطق الحساسة بأمان، مشيرة إلى أن نتائج كريم بينكي تظهر خلال أسبوعين لـ 3 أسابيع من الاستعمال اليومي.

 

وتابعت "دينا أبو السعود" : "كريم بينكي يحتوي على فيتامينات وأحماض أمينية تغذي البشرة بشكل يومي"، مشيرة إلى أن كريم بينكي يعمل على تفتيح وترطيب وتغذية البشرة ويقلل من التصبغات الزائدة بشكل فعال وسريع ويحمي البشرة من ظهور التجاعيد.

 

أفضل الطرق للمحافظة على البشرة من أشعة الشمس

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إنه من الضروري عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، مع شرب الكثير من المياه واستخدام واقٍ شمس للحفاظ على نضارة البشرة خلال فصل الصيف كأمر ضروري للغاية.

وأضافت "دينا أبو السعود" أن استخدام كريم "بينكي" كواقي من أشعة الشمس أمر ضروري جدا خاصة عند التعرض لأشعة الشمس الحارقة، موضحة أن كريم بينكى طبيعي 100% وجميع مكوناته من الطبيعية، خاصة وأن من بين مكوناته العرقسوس.

 

وتابعت "دينا أبو السعود" : "كريم بينكى يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين سي، وفيتامين "B " و " A" ، ومناسب لأصحاب البشرة الدهنية التي تتأثر بشكل كبير عند التعرض لأشعة الشمس الضارة ، مشيرة إلى أن مستخلص الشاي الأخضر المتوافر بالكريم يساعد على سحب الدهون الزائدة بالبشرة".

 

كريم بينكي البشرة دينا أبو السعود حياتك صحتك تغذية البشرة صدى البلد

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