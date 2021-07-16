أثناء الاستحمام.. غرق طالب بترعة بمركز دار السلام في سوهاج

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بترعة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج، إشارة من المستشفى دار السلام المركزي بوصول المدعو (محمد فيصل - ١٣ سنه - طالب - ويقيم بمركز دار السلام)، جثة هامدة، ادعاء غرق بترعة بدائرة مركز دار السلام.

وبسؤال والده (فيصل. ص. م - ٤٥ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجله المذكور بترعة بدائرة المركز، غرق لعدم إجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.