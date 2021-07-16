ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو هيروين في القليوبية

القت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية القبض على تاجر مخدرات فى مدينة العبور بحوزتة 3 كيلو هيروين ومبلغ مالى وسيارة وهاتفى محمول واحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

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ضبط 15 تاجر مخدرات و5 قطع سلاح أبيض فى حملة بالقليوبية

وردت معلومات لمديرية امن القليوبية تفيد قيام عنصر اجرامى شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور

تم التنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات الى ان المتهم لة مساعدين فى محافظات اخرى لترويج السموم البيضاء

وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور والقى القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام و مبلغ مالى و سيارة ملاكى و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازتة للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملاءة واحيل للنيابة فتولت التحقيق.

من ناحية اخري تمكنت أجهزة الأمن بـ القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد بـالقليوبية .

وتبين أن المتوفى لقي مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته وعثر بجواره علي مادة مخدرة كان يتعاطاها.

تحرر محضر بالواقعة وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن فى القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بالمدينة.

انتقلت الأجهزة المعنية وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعى سيد ع ٣٠ سنة وعثر على جثته بجوار خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية.

بإجراء التحريات تبين أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وأن المتوفى من مدمني المخدرات وعثر بجواره على مادة مخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على ماهر والمستشار ناجي نصر هلال نصر والمستشار خالد على إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لكل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س"، 30 سنة عاطلين لإتجارهما بمخدر الهيروين.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين أحرزوا وبقصد الاتجار مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وضبطا بحوزتهما كمية كبيرة من المخدر خلال حملة أمنية جرى الإعداد لها عقب ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائى.

وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية تمكنت من ضبط كل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س" 30 سنة لاتجارهما بمخدر الهيروين حيث وردت معلومات سرية لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" بقرية كفر منصور دائرة المركز.

وعلى الفور جرى ضبط المتهمين بواسطة الأكمنة المعدة لها وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما احتياطيا، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها إلى أن تم إحالتهم للمحاكمة بمحكمة جنايات بنها فى القليوبية، والتى أصدرت حكمها السابق

من ناحية اخرى شن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على قرى مركز شرطة طوخ لضبط تجار المخدرات.

إستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز واسفرت عن ضبط عدد من البلطجية وتجار المخدرات واحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث المخدرات بشن حملة بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ استهدفت قرى بدائرة المركز اسفرت عن ضبط عاطلين بحوزتهما 3 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية.

كما تم ضبط 15 تاجر مخدرات بينهم 4 لهم معلومات جنائية وتحرير 13 قضية مخدرات اخرى والتحفظ على كميات من الاقراص المخدرة والهيروين والحشيش.

كما اسفرت الحملة ايضا عن ضبط 5 قطع سلاح أبيض وضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا مشاجرات ، كما تم ضبط 3 مراقب هارب وتنفيذ 7322 حكم قضائى متنوع وتولت النيابة التحقيق.