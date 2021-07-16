سكوتر ينهي حياة عالم روسي بطريقة مأساوية| تفاصيل

بشكل مأساوي لقي طبيب العلوم البيولوجية بروسيا، إيفان بيغاريف، البالغ من العمر 80 عامًا، مصرعه في حادث أثناء ذهابه إلى العمل طبيب العلوم البيولوجية .

تفاصيل الحادثة

وأفادت وسائل إعلام روسية أن إيفان بيغاريف كان يستقل دراجته حينما اصطدم في أحد المنعطفات بسكوتر قرب جامعة موسكو الحكومية، فوقع واصطدم رأسه بالإسفلت.

ونقلت «روسيا اليوم» عن زملاء هذا العالم الشهير تفاصيل عن الحادثة، مشيرين إلى أنه مضى إلى العمل على دراجة، واصطدم في الطريق المخصص للدراجات بسكوتر كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وذكروا أن الاثنين تعرضا لإصابات خطيرة ونقلا إلى المستشفى فاقدي الوعي، وأجريت عملية جراحية للعالم المسن، إلا أنه توفى إثرها.

العالم الروسي على دراجته

إيفان بيغاري

إيفان بيغاري أستاذ في العلوم البيولوجية ومتخصص في مجال فسيولوجيا النظر وعلم وظائف الأعضاء، وكان قد عمل في معهد مشاكل نقل المعلومات منذ تأسيسه، وهو مؤلف فرضية حول التشخيص الذاتي للجسم أثناء النوم، أو ما يعرف بـ "نظرية النوم الحشوي".

جدير بالذكر أنه في العاصمة الروسية موسكو وسانت بطرسبرج ومدن كبيرة أخرى في روسيا ، زاد عدد حوادث الدراجات البخارية الكهربائية في عام 2020 بنحو 50-60%.