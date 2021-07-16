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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في بيان رسمي.. التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء بكره

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أكدت خلاله أنه سوف يؤدي غدًا السبت الموافق 17 يوليو 2021  ، طلاب الثانوية العامة 2021  (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سوف يؤدون امتحان الكيمياء غدا ، بإجمالي 393 ألفا و883 طالبا/طالبة ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيؤدى غدا السبت أيضا طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين بمدارس المكفوفين ، امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، مؤكدة أنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المكفوفين 225 طالبا/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة المخصصة لهم على مستوى الجمهورية.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن امتحانات الثانوية العامة 2021  لن تتأثر بقرار مد إجازة عيد الأضحى الذي تم إعلانه منذ ساعات

وأضاف وزير التربية والتعليم : مجلس الوزراء أكد أن قرار مد إجازة عيد الأضحى المبارك لا يشمل أعمال الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناء على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، سوف تتوقف امتحانات الثانوية العامة  فقط خلال الفترة من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إن هذه الأيام ستكون إجازة من امتحانات الثانوية العامة، لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك “ من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021”.

وبناءا على تصريحات وزير التربية والتعليم، لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة الآتية: 

السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا). 

الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

 السبت 24 يوليو 2021 : امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)

مد إجازة عيد الاضحى  

جدير بالذكر أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون  إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري. بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

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