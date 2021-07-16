صدفة.. تامر شلتوت يوضح حقيقة علاقته بـ المذيعة مي حلمي

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية مي حلمي، والفنان تامر شلتوت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بعدما نشر صورة جمعتهما، وضعت الجمهور في حيرة، وتساءل هل هو الشخص الذي أعلنت ارتباطها به منذ فترة أم لا.



وكتب تامر عبد حسابه علي" انستجرام": "للتوضيح...انا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت (الزميلة) مي، صدفة في الطيارة.. بس كده.. (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)".



وكانت الفنانة مى حلمى، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال خاصية “ستوري” عن قرب زواجها.

وقالت مى حلمى : "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى".

ونشرت مقطعا من فيديو للقائها ببرنامج "Trending"، حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، ووقتها ردت "احتمال"، علقت على ذلك المقطع وكتبت: "بقى أكيد".

وأكدت بعدها مى حلمى خبر ارتباطها ولكنها لم تكشف عن اى تفاصيل خاصة بالعريس او موعد الزواج قائلة : "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين".

واضافت مى حلمى : "يكفي أنني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

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