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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

نضال الشافعي: الرئيس السيسي يدعم الأعمال الوطنية لتوعية الشعب

نضال الشافعي
نضال الشافعي

أكد الفنان نضال الشافعي خلال ندوته بموقع "صدى البلد" أهمية الفن والأعمال الوطنية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في توعية الشعب وحماية المجتمع .

 

وقال نضال الشافعي :" الاعمال الوطنية أعمال متميزة ويعود ذلك إلى القائمين على الفن في مصر من القيادة السياسية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

وأشاد نضال الشافعي بالقيادة السياسية ودور الأعمال الوطنية في قدرتها على حماية المجتمع والوطن، وانها تساعد البلد في التنمية الحقيقة وتشكيل وعي صحيح عند الناس ".

 

تابع نضال الشافعي :"عندما كنت في مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي عند عرض  فيلم "الممر "فتحدث عن أنه يريد هذه النوعية من الافلام كل ستة اشهر علي الاقل، وهذا يوضح الوعي الكبير لدى القيادة السياسية في مصر وأهمية الفن وانه يساعد على صيانة المجتمع ونفوس الشباب ".


وكشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن رد فعله لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك خلال مسلسل" الاختيار ٢ ".

 

نضال الشافعي يتحدث عن محمد مبروك

وقال نضال الشافعي :"  لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك والجمهور  متابع اللحظة  والإرهابيين  أثناء تحضيرهم لاغتياله .. كنت قاعد في البيت بتشال  واتحط .. كنت مستغرب ازاى حصل كدة ".

 

أضاف نضال الشافعي :" إحنا محتاجين أعمال كثيرة من هذا النوع  علشان نفضل محافظين على نفسنا..  من كل المؤامرات التي تحاك لنا .. والسم في العسل الذي أصبح يتم وضعه لنا للناس البسيطه ".

 

تابع :_ الموضوع فيه شفافية كبيرة  من القائمين على هذه الأعمال  ..  حيث يتم وضع حقائق في المسلسل .. ففي مسلسل الاختيار ٢ قدم بيتر ميمي الدراما الوثائقية الواقعية  .. بوجود مشاهد من الدراما وربطها بالواقع الذي حدث من وثائق حقيقية.. حتي لا يعطي الفرصة لاي شخص ان يشكك في نزاهه المشاهد ".

 

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غول تمثيل.. نضال الشافعي يتحدث عن أحمد زاهر في زنزانة7

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نضال الشافعي: المشاركة في مسلسل الاختيار شرف ونفسي أعمل دور رجل المستحيل في عمل فني


وكشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن كواليس تعامله مع الفنان أحمد زاهر في فيلم "زنزانة ٧".

 

وقال نضال الشافعي:"عندما كنت مع  احمد زاهر في فيلم " زنزانة 7" كان هناك مباراة تمثيلية كبيرة ومنافسة".

أضاف نضال الشافعي:" أحمد زاهر  غول تمثيل ممثل مرعب في التمثيل ، وبالتالي فمشاركتنا كانت كالمباراة  مش هاتقدر مثلا تنسب المكسب  ل شحص معين.


تابع نضال الشافعي :"  الناس بدأت تفهم  دلوقتي  كل حاجة من كم التمثيل؛ فمثلا  مسلسل القاهره كابول ؛ تقول ياخرابي ده في كميه تمثيل ،قأصبح لدينا جمهور لديه وعي كبير :".


حل النجم نضال الشافعي ضيفا على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمه عن آخر أعماله الفنية وهو مسلسل " هجمة مرتدة " و"الاختيار ٢" الذي تم عرضهما في رمضان الماضي .

وتحدث نضال عن كواليس مشاركته ضيف شرف في مسلسل " الاختيار ٢"  ؛ كما تحدث عن نجاح دوره في مسلسل " هجمة مرتدة" وعن التعاون مع النجم أحمد عز .


كما تحدث نضال عن مشاركته في السينما من خلال فيلم "أولاد زهرة".

وواصل  الفنانون نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وشريف الغريب، وعدد آخر من النجوم،  يواصلون تصوير مشاهدهم في  فيلم «أولاد زهرة»، للمخرج معتز حسا وذلك بمنطقة جاردن سيتي .

وكان تصوير فيلم «أولاد زهرة»، انطلق تصويره منذ شهر، على أسطح عمارات جاردن سيتي، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي قريبا.

 

الفيلم يدور حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، تحاول «وفاء» الشقيقة الكبرى التي تحاول جاهدة طوال الوقت الحفاظ على أشقائها وانتماءهم لأرضهم وبلدهم ولقريتهم، فمن بين أشقاءها، شاب صغير من متلازمة دوان يبلغ من العمر 15 عامًا.

 

فيلم «أولاد زهرة» من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي،، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج معتز حسام، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عوني، وتصوير فوتوغرافي جاد عبد ربه وإشراف عام شريف الغريب.

نضال الشافعي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الأعمال الوطنية نضال الشافعي يتحدث عن محمد مبروك

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