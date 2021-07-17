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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم.. وزير النقل: التعديات على حرم السكة الحديد تهدد حياة المواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

كامل الوزير: مشروعاتنا العملاقة ستُحدث نقلة رائعة لمصر.. فيديو
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية تشهد مشروعات طرق وكبارى وقطار سريع وتبطين ترع  تنفذ بشكل رائع، مؤكدا انها مشروعات عملاقة.

وزير النقل: التعديات على حرم السكة الحديد تهدد حياة المواطنين.. فيديو
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك العديد من التعديات، على حرم السكك الحديدية، مؤكدا أن هناك الكثير من الورش والعشش والمنازل بالإضافة إلى مشاكل بمنطقة المعادي.

رئيس "حياة كريمة": الريف المصري لم يشهد مثيلا للمبادرة منذ عصر محمد علي
قال الدكتور ولاء جاد رئيس مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تتضمن برنامجًا لتطوير الريف المصري، مؤكدًا أن العمل يتم على مستوى مراكز إدارية كاملة؛ بما يتيح توفير كل الخدمات مع تطبيق المعايير المخطط لها.

الباز يوضح رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية حياة كريمة.. فيديو
كشف الإعلامي محمد الباز ، رسائل هامة للشعب المصري من خلال فعاليات المؤتمر لمبادرة  "حياة كريمة"  قائلاً : إن احتفال أمس في إستاد القاهرة كان أكتر من كونه مؤتمر أول لمبادرة " حياة كريمة " التي تستهدف تحديداً تنمية و تطوير قرى الريف المصري.

عمرو أديب: حياة كريمة مشروع العمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع “حياه كريمة” هو مشروع العمر والمشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه يشمل نسبة 65% من سكان مصر.

الباز عن أزمة حلا شيحة: المشاهد غير اللائقة ماينفعش تنزل فى كل الأوقات

علق الإعلامي محمد الباز على الجدل الذي أثارته الفنانة حلا شيحة حول فيديو كليب من فيلم مش أنا و تعليقها عليه.

وزير الري الأسبق: لدينا نقص 40% من مياه الري ومصر تحتاج سنويًا 105 مليار متر مكعب
أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن المياه تمثل حياة للفلاح المصري، كما أنه أصبح لديه تنوع في زراعة المحاصيل مما يتطلب مياه كثيرة ومتنوعة، لذلك تبذل وزارة الري مجهود كبير في توفير المياه بالكميات التي يحتاجها الفلاح حسب احتياج كل محصول للمياه، مشيرا إلى أن مصر بها نقص 40% لمياه الري.

الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ووفق ما تقرره السعودية
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن حكم ذهاب المرأة لبيت الله الحرام لأداء فريضة الحج  دون محرم.
 

مفتي الجمهورية يكشف أمرا إذا فعله الشخص يكون أفضل من حج النافلة
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الإنفاق على مصالح الفقراء والمساكين؛ أولى من حج النافلة.

 

طارق لطفي: مبادرة حياة كريمة تبني الإنسان المصري وتعزز انتماءه الوطني.. فيديو
قال الفنان طارق لطفي، إن العشوائيات التي قدمت في الدراما لم تكن واقعية ومن الظلم إلصاقها بصورة مصر

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