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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج “ يارب العاشرة فالجزيرة ” يتصدر ترند تويتر قبل ساعات من نهائى دورى أبطال أفريقيا ..شاهد

لاعبى النادى الاهلى
لاعبى النادى الاهلى

دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج “ يارب العاشرة فالجزيرة ” قبل ساعات من مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :

 

 

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم  على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى  للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس قبل مواجهة السبت المقرر لها التاسعة مساء علي ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وشاهد بيتسو موسيمانى عشر مباريات للمنافس سواء فى دورى جنوب إفريقيا أو دورى أبطال إفريقيا. وبحسب عضو بالجهاز الفني، فإن موسيمانى لم يعرف طعم الراحة منذ انتهاء مواجهة مصر المقاصة التى حسمها الفريق الأحمر 4-1 بالدورى حتى فى رحلة المغرب، حيث ظل طوال خمس ساعات يتابع المباريات ويدون الملاحظات.

 

وشاهد موسيمانى ست مباريات لكايزر تشيفز بدورى جنوب إفريقيا مع فرق بلومفونتين سيلتيك وجلانتس وموروكا سوالوز وليوباردز وأروز دربان وتى إس جالاكسي، كما شاهد أربع مباريات بدورى أبطال إفريقيا مع سيمبا التنزانى ذهابا وإيابا والوداد البيضاوى المغربى ذهاباً وإياباً. 

الأهلى دوري ابطال افريقيا كايزر تشيفز نهائى دورى أبطال إفريقيا ملعب محمد الخامس

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