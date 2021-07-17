السعودية تكمل منظومة التجهيزات في مكة والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

أكملت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات العاملة في شؤون الحج، اليوم السبت، كافة منظومة التجهيزات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن، والتي تدعمها الخطط والمشروعات في التيسير على الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام المقدّر عددهم 60 ألف حاج.



وأكّدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - حرصها على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية في مراحل تنقل الحجيج كافة بين المشاعر المقدسة، وسط حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، لتقديم كل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم في راحة واستقرار، في ظل إحلال الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الحجاج؛ بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتميزه وصولًا إلى موسم حج ميسر ينعم به الحاج.





وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن الوزارة، وفي خطوة رائدة لتوظيف التقنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، أطلقت بطاقة الحج الذكية "بطاقة شعائر" التي تقدم العديد من الخدمات المهمة التي يمكن تقديمها، مثل دخول المخيمات وتصريح استخدام وسائل النقل، كما تسهم البطاقة في إرشاد التائهين، وتوقيت الحشود وإدارتها، والمرافق المختلفة، وقد بدأت الوزارة تطبيق "البطاقة الذكية" بشكل تجريبي في موسم الحج قبل الماضي، وتطبق هذا العام على نطاق أوسع.



ولفت إلى جاهزية مرافق وخدمات مراكز التجمع والاستقبال الأربع، على مداخل مكة المكرمة ومحطات النقل الداخلية المخصصة لنقل الحجاج إلى المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.