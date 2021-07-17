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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد .. اتبعي هذ النصائح لـ علاج حب الشباب

علاج حب الشباب
علاج حب الشباب

علاج حب الشباب يعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات بالأخص مع قرب حلول عيد الأضحى تبحث كل سيدة عن بشرة مشرقة و نضرة خالية من أي عيوب و علاج حب الشباب الذي يؤثر على جمال البشرة بالسلب.

 

و لـ علاج حب الشاب يجب معرفة السبب أولا حيث تعاني الفتيات من حب الشباب ليس نتيجة تغير الهرمونات فقط بينما  يكون إنتاج الزهم الزائد وتراكم الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة على الوجه سببًا ل ظهور حب الشباب .

 

نصائح لـ علاج حب الشباب

 

كشف موقع boldsky ، عن نصائح لـ علاج حب الشباب، كان أبرزها ..

 

-لا تلمس وجهك باستمرار بينما تتعمق في التفكير ، تميل إلى إراحة وجهك على يديك هذه الإيماءة البسيطة تنقل الجراثيم من يديك إلى وجهك ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب ، وإذا احتجت إلى لمس الوجه فتأكد من غسل يديك قبل ذلك لمنع انتشار الجراثيم والبكتيريا ووقف حب الشباب.

 

-دع بشرتك تتنفس حب الشباب الذي ينتشر على خط الفك الخاص بك يمكن أن يأخذ منعطفًا للأسوأ إذا وضعت طبقات وطبقات من المكياج. عادة ما نريد إخفاء حب الشباب لدينا ، وبالتالي نقوم بتحميل كريم الأساس والكونسيلر والمساحيق. حتى لا ننسى الكنتور الذي تم إجراؤه لإنشاء خط فك حاد. بينما تعتقد أنك تغلبت بذكاء على حب الشباب ، فإنك في الواقع تزيد الأمر سوءًا. 

 

-عدم استخدام مستحضرات التجميل لأن تسد جميع منتجات المكياج مسام بشرتك وتجذب المزيد من الأوساخ والبكتيريا التي تعمل على زيادة  حب الشباب.

 

- يوصى بالتقشير لإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من وجهك لفتح المسام، هذا أيضا يمنع الإصابة البكتيرية على الجلد وبالتالي عن طريق التقشير يمكنك إزالة المسببات الرئيسية وراء حب الشباب، قشري بشرتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وكوني لطيفة على بشرتك. 

 

- استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مكافحة حب الشباب، أثبتت المكونات مثل حمض الساليسيليك ، البنزويل بيروكسيد وحمض الميريستيك أنها فعالة ضد حب الشباب، هذه لا تساعد فقط في تجفيف حب الشباب وتنظيف بشرتك ولكن أيضًا تمنع نوبة حب الشباب في المستقبل. لذا ، قم بتغيير روتين العناية ببشرتك من خلال تضمين المنتجات التي تقاوم حب الشباب وتعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة.

- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية يمكن أن يتسبب الزيت الزائد في ظهور حب الشباب في ، ويؤدي تناول الأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالسكر إلى تفاقم هذه المشكلة مما يؤدي إلى تفاقم حب الشباب،  للتعامل مع حب الشباب عليك مراقبة نظامك الغذائي.

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