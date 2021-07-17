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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية بجامعة بنها.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية والتى يتم تنظيمها برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمركز الاختبارات المركزية الالكترونية ببنها.

 

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جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز  ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.


وتفقد " الجيزاوى " و" الخولى" ونواب رئيس الجامعة والحاضرين قاعات المعامل  والاطمئنان على سير اختبارات الطلاب للقبول في الجامعات الأهلية وهى : "الملك سلمان ، الجلالة ، العلمين ، المنصورة الجديدة" والتى انطلقت اليوم السبت داخل عدد من مراكز الاختبارات بالجامعات.


من جانبه قال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن الدولة دعمت مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعات المصرية بملايين الجنيهات وتم تجهيزها تكنولوجيا على أعلى مستوى وتستثمرها حاليا لخدمة اختبارات القبول وطلاب الجامعات.


وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، أن هناك دعما غير محدودا للجامعات الأهلية من جانب الدولة  بهدف إعداد خريج متميز مؤهل على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية.
 

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها يحتوي على 13 معمل للحاسب الآلي بسعة 650 جهاز ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS .


يذكر أن المركز مزود بعدد 23 كاميرا مراقبة وإنترنت فائق السرعة وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية وهو نظام إتاحة المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.

الدكتور ناصر الجيزاوى رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى


من ناحية أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.


ووجه "الجيزاوى" بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية ، وكذلك زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.


من جانبه ، قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.


وأكد " الدخاخنى " ، على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين علي المستشفى الجامعى.

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جامعة بنها القليوبية محافظة القليوبية وزير التعليم العالي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها

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