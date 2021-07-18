لقاحات كورونا مجانية.. الآلاف يعبرون حدود إيران إلى أرمينيا

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن أرمينيا تشهد تدفقا لآلاف الإيرانيين نحو أراضيها لتلقي لقاحات كورونا، وسط موجة تفشٍ لسلالة "دلتا" المتحورة، وتزايد الوفيات جراء العدوى.

وأضافت الوكالة أن سلطات أرمينيا توزع جرعات من لقاحات فيروس كورونا لزوارها الأجانب بشكل مجاني.

ونقلت الوكالة عن أحمد رضا باقري، مواطن إيراني، قوله إن والدته مصابة بمرض السكري واصطحبها في رحلة نحو أرمينيا تستغرق 20 ساعة، وأردف: "أريدها فقط أن تحصل على اللقاح بأسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أن عم باقري، تلقى بالفعل جرعته الأولى من اللقاح في العاصمة الأرمينية، يريفان، وهو بانتظار تلقي الجرعة الثانية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان، أن الأجانب، بما يشمل المقيمين، شكلوا نصف عدد متلقي اللقاح في البلاد، والبالغ عددهم 110 آلاف شخص.

وتسعى أرمينيا لمواجهة الجائحة باستخدام لقاحات "أسترازينيكا" البريطانية، و"سبوتنيك في" الروسية، و"كورونا فاك" الصينية.

أما إيران، التي رصدت أعلى حصيلة وفيات جراء الإصابة بكورونا في الشرق الأوسط، فلم تنجح سوى بتطعيم نسبة لا تتجاوز 2 بالمئة بشكل كامل من سكان البلاد البالغ عددهم 84 مليونا، بحسب أرقام "أور وورلد إن داتا".

وتعيش إيران نقصا في اللقاحات رغن أنها استوردت اللقاحات من روسيا والصين، وانضمت إلى برنامج "كوفاكس"، كما ادعت تطوير 3 لقاحات خاصة بها.

وحتى اليوم، لم تبدأ إيران بتطعيم غير العاملين في المجال الطبي، ومن هم دون سن الستين عاما، ووعدت أن تباشر حملات التطعيم الجماعي في سبتمبر.