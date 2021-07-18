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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أبراج محظوظة ماليا هذا الأسبوع.. هل انت منهم؟

صدى البلد

المكاسب المالية يبحث عنها الكثيرون.. بناءً على دليل من Jeevika Sharma، قارئ الأبراج ، ومستشار التوجيه، إليك المكاسب المالية المتوقعة لـ 5 أبراج.

برج الجدي

من المرجح أن يشهد برج الجدي بعض المكاسب المالية هذه الاسبوع يمكن أن يأتي المكسب من مصادر متوقعة.

 قد تكون الأموال التي أقرضتها لأشخاص أو شيء ما كنت قد استثمرت فيه. ستحصل على فائدة جيدة أو عائدًا على أموالك.

 

الدلو

يمكنك أن تتوقع مكاسب مالية تأتي في طريقك في شكل هدايا، هناك فرص كبيرة لتلقي كل هذه الهدايا من أصدقائك أو دائرة أصدقائك.

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الحوت

ستحقق مكاسب مالية هذه الاسبوع في شكل مكافآت عن كل العمل الذي قمت به، يجب أن تتأكد من تقديم أفضل ما هو متوقع منك

 

سرطان

قد يكون الحظ في صفك هذا الاسبوع إذا كنت قد استثمرت في نوع من اليانصيب يمكن، أن يكون مكسبك من خلال فريقك اذا كنت رياضي أو شيء مشابه يعتمد على الحظ لجلب الحظ السعيد. 

من المحتمل جدًا أن تحصل على مكاسب مالية من خلال هذه السبل.

 

برج القوس

إذا كنت مركّزًا ووجهت كل جهودك نحو حياتك المهنية ، فإنك ستحقق بعض المكاسب المالية. عملك الجاد سيجلب لك الفاكهة المرجوة.

 يمكن أن تكون مكافأة أو دفعة إضافية أو ترقية أو زيادة.

الأبراج برج المكاسب المالية محظوظا مالي ا مالي ا الأموال

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