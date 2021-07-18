قبل عيد الأضحى .. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

قام عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في حماية القوات الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وأفادت قناة روسيا اليوم، بأن القوات الإسرائيلية اعتدت على المرابطين في المصلى القبلي، وألقتهم بقنابل الغاز.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية نصبت حواجزها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الدخول إليه، باستثناء أعداد قليلة من المصلين، كما منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وكشف الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن القوات الإسرائيلية تحاول فرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وكافة المناطق المحيطة به، وقال "على الاحتلال أخذ العبر والدروس من معركة سيف القدس السابقة".

وأكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين، مضيفا أنه "لا زالت القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات المصلين داخل المسجد القبلي بعد أن أغلقت جميع بوابات المسجد بالجنازير".

وذكر موقع "عرب 48"، أن الحاخام المتطرف يهودا جليك، تقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى، الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة.