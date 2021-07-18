طريقة تنظيف البوتاجاز قبل العيد.. بأسهل الخطوات

طريقة تنظيف البوتاجاز قبل العيد تهتم العديد من السيدات و ربات المنزل بتنظيق المنزل بالأخص تزامنا مع حلول عيد الأضحى، فيعتبر تنظيف البوتاجاز واحدا من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات لأن عادة ما يحمل الدهون والبقع التي يصعب إزالتها نتيجة إستخدامة بشكل مستمر.

طريقة تنظيف البوتاجاز قبل العيد من الضروري معرفة كيفية تنظيف الموقد ،خاصة إذا كان لديك موقد زجاجي، قدم موقع rd.com ، طريقة رائعة لـ تنظيف البوتاجاز قبل العيد.

مكونات تنظيف البوتاجاز

إناء

منشفة من الألياف الدقيقة (كبيرة بما يكفي لسطح الموقد بالكامل)

وسادة فرك غير كاشطة

صابون أطباق

صودا الخبز

طريقة تنظيف البوتاجاز

-انتظر حتى يبرد سطح البوتاجاز لا تنظف أبدًا على سطح الموقد الساخن.

-املأ وعاءً بالماء الدافئ إلى الساخن وأضف بضع قطرات من صابون الأطباق، تخلط جيداً حتى يتبقى لديك خليط رغوة الصابون.

-اغمر منشفة من الألياف الدقيقة في الخليط ؛ انتظر حتى يتشبع.

-أضف طبقة سميكة من صودا الخبز على سطح البوتجاز.

-أخرج المنشفة من الماء والصابون واعصرها، ثم ضعيها فوق صودا الخبز واتركيها لمدة 30 دقيقة.

-بمجرد انتهاء الوقت ، افرك سطح الموقد بحركة دائرية باستخدام وسادة فرك غير كاشطة.

-استخدم منشفة نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة لإزالة الماء المتبقي أو بقايا صودا الخبز من سطح الموقد.

-كن أكثر حرصًا عند استخدام ضمادة التنظيف غير الكاشطة ، حيث لا تريد ترك خدوش سطح البوتاجاز.

طريقة تنظيف البوتاجاز قبل العيد

طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز

حوامل البوتاجاز تعتبر من أكثر القطع المعقدة في التنظيف وذلك لأن يتراكم عليها الدهون ومجموعة من الفتات المحترقة وغيرها من بقايا الطعام غير المعروفة. إذا كنت قد حاولت في أي وقت تنظيف موقد غاز أو أي نوع من أنواع المواقد المزودة بـ حوامل البوتاجاز الحديد فأنت تعلم مدى صعوبة تنظيفها .

ربما لا تنوي تخطي تنظيف حوامل البوتاجاز في كل مرة تقوم فيها بتنظيف المطبخ، ربما لست متأكدًا تمامًا من كيفية إزالة الشوائب بشكل فعال من حوامل البوتاجاز ربما ببساطة لا تخصص الوقت للقيام بذلك، في كلتا الحالتين ، كما هو الحال مع معظم الأعمال المنزلية التي تلوح في الأفق في قائمة مهامك ، فإن التجنب لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.

أكد موقع apartmenttherapy ، أن هناك الكثير من الطرق الجيدة لتنظيف حوامل البوتاجاز ، ولكن الحقيقة العالمية الوحيدة هي أنه من الأفضل دائمًا الوصول إلى وظيفة تنظيف الموقد عاجلاً وليس آجلاً.

كلما تأجلت عملية التنظيف لفترة أطول ، كلما أصبحت الانسكابات والفتات المحترقة أكثر صعوبة مما يجعلك تذكيرًا برائحة كريهة في كل مرة تقوم فيها بالطهي على الموقد، ليست بالضبط عملية ممتعة.

كيفية تنظيف تنظيف حوامل البوتاجاز خطوة بخطوة

أشياء يجب معرفتها قبل تنظيف حوامل البوتاجاز من المحتمل أن تكون شبكات الموقد من الحديد الزهر ، لذا تعامل معها بعناية لمنع تلفها، تجنب استخدام الصوف الصلب أو أي وسادات جلي معدنية للتنظيف، أفضل رهان لك هو إستخدام فرشاة للخدمة الشاقة ، أو منظف نايلون غير قابل للخدش ، أو إسفنجة بمنتج تنظيف ، مثل مسحوق التنظيف أو صودا الخبز .

-قم بإزالة حوامل البوتاجاز من الموقد وضعها في حوض فارغ

تأكد من أنها باردة عند لمسها ثم أزل حوامل البوتاجاز من سطح الموقد وضعها في حوض فارغ أو حوض استحمام، إذا لم يكن لديك حوض أو حوض كبير بما يكفي ، يمكنك أيضًا استخدام سلة بلاستيكية .

-اخلطي حمامًا مائيًا بالصابون.

قم بتغطية حوامل البوتاجاز في الحوض بالماء المغلي أو الساخن جدًا ، بالإضافة إلى وضع صابون الأطباق، اتركي الشبكات تنقع في الماء والصابون لمدة 10 إلى 15 دقيقة لإزالة الشحوم.

- افرك بمسحوق التنظيف لإزالة الأوساخ الزائدة

بعد النقع وإذا لزم الأمر ، استخدم منظف مقشر (مثل Bon Ami أو Bar Keepers Friend أو حتى صودا الخبز على فرشاة خشنة (غير معدنية) أو إسفنجة أو منظف نايلون غير قابل للخدش ونظف أي مخبوزات أو الطعام أو بقايا الشحوم على حوامل البوتاجاز.

-اشطف ، وجفف ، واستبدل الشبكات.

اشطف حوامل البوتاجاز لتنظيفها وجففها جيدًا بقطعة قماش نظيفة وضعها مرة أخرى على الموقد.

طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز

طريقة تنظيف البوتاجاز والعيون

قد يبدو تنظيف البوتاجاز والعيون وكأنهما مهمة ضخمة لكنه في الواقع بسيط للغاية، سواء كان لديك البوتاجاز به شعلات تعمل بالغاز أو الكهرباء ، يمكنك بسهولة تنظيف البوتاجاز والعيون تذكر اتخاذ احتياطات السلامة عند العمل مع الأجهزة الكهربائية، ما عليك سوى اتباع بضع خطوات بسيطة لتنظيف البوتاجاز والعيون.

كشف موقع wikihow ، عن طريقة سحرية و غير تقليدية لـ تنظيف البوتاجاز والعيون

-تنظيف أجزاء موقد الغاز

قم بإزالة الرفوف وشعلات الغاز والمقابض من البوتاجاز، تأكد من أن موقدك بارد تمامًا قبل البدء، راجع دليل الجهاز للحصول على إرشادات حول كيفية إزالة هذه القطع إذا لزم الأمر، ضع جميع الأجزاء القابلة للإزالة في كيس قمامة شديد التحمل.

- أضف 1 كوب (237 مل) من الأمونيا إلى الكيس.

ارتدِ قفازات مطاطية وواقية للعين عند التعامل مع الأمونيا، تأكد من أن المكان جيد التهوية، بعد إضافة الأمونيا أغلق الكيس وضعه بالخارج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو احفظه في حوض الاستحمام.

- دع أجزاء الموقد تنقع في الأمونيا لمدة 24 ساعة

ستعمل الأدخنة المنبعثة من الأمونيا على تنظيف المواد اللزجة والشحوم من الرفوف والشعلات والمقابض ، ولكنها تحتاج إلى وقت للعمل.

- اغسل أجزاء الموقد بالماء الدافئ والصابون

ارتدِ قفازات مطاطية وواقي للعين، املأ حوضًا بالماء الدافئ والصابون وضع الأجزاء من كيس القمامة المملوء بالأمونيا في الماء، استخدم إسفنجة أو وسادة تنظيف لمسح كل قطعة، اشطف القطع بالماء الساخن.

صب الأمونيا المتبقية في المرحاض أو في مصرف المطبخ واغسلها بكمية كبيرة من الماء، وتخلص من الحقيبة.

- أعد تجميع البوتاجاز

اتركي جميع أجزاء البوتاجاز حتى تجف تمامًا بعد ذلك ، يمكنك استبدال الأجزاء التي أزلتها بعناية.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز بالكربونات

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات و الفتيات لأن من المهم تنظيف البوتاجاز كل أسبوع إلى أسبوعين ، اعتمادًا على عدد مرات الطهي، سوف يساعد في جعل تجربة الطهي الخاصة بك سلسة أيضًا ، يعد البوتاجاز النظيف خطوة رائعة نحو إنشاء مطبخ جذاب، سوف تترك انطباعًا أوليًا قويًا لدى جميع ضيوفك.

كشف موقع homemadesimple، عن تنظيف عيون البوتاجاز و إزالة الأوساخ سهلة الإزالة إلى التخلص من الشحوم الصعبة والبقع الصعبة الأخرى، ولكن قبل تنظيف عيون البوتاجاز ، تأكد من أن الموقد مغلق وبارد.

كيفية تنظيف عيون البوتاجاز

سوف تحتاج:

الكربونات

صابون أطباق سائل معتدل

وعاء كبير أو حوض

قطعة قماش جافة مثل خرقة كبيرة أو منشفة صغيرة

الخطوةالاولى:

باستخدام قطعة قماش جافة ، حاول إزالة أي حطام كبير، إذا وجدت نفسك في معركة مع شيء عالق بالفعل هناك ، يمكنك محاولة إزالته بشيء صلب ولكن ناعم مثل ملعقة ناعمة أو أظافرك من خلال قطعة قماش أو منشفة ورقية، أهم شيء يجب تجنبه هو أي شيء معدني أو مادة كاشطة يمكن أن تخدش البوتاجاز .

الخطوة الثانية:

رشي صودا الخبز على سطح البوتاجاز

الخطوة الثالثة:

في حوض أو حوض كبير ، اخلط بعض الماء الساخن والصابون مع سائل تنظيف الأطباق، يجب ألا يكون الماء شديد السخونة بحيث لا يحرق يديك، اغمس قطعة القماش أو المنشفة في الماء واعصرها.

الخطوة الرابعة:

افرد قطعة القماش مباشرة على صودا الخبز، قد تضطر إلى تكرار هذه الخطوة اعتمادًا على حجم المنشفة التي تستخدمها للتأكد من تغطية مساحة سطح الموقد بالكامل أو الأفضل من ذلك ، توفير الوقت واستخدام القليل منها! دع المنشفة الدافئة والصاجية تصنع حمام بخار لصودا الخبز. كل ما عليك فعله هو تركه يجلس ويفعل سحره لمدة 20-30 دقيقة.

الخطوة الخامسة:

استخدم نفس قطعة القماش لمسح صودا الخبز، إذا كانت لديك قطعة قماش جافة أخرى ، فاتبع ذلك باستخدام قطعة قماش جافة في الأسفل ، يجب أن ترى موقدًا زجاجيًا نظيفًا متلألئًا، للحصول على أفضل النتائج ، اشطفها وكررها.

تنظيف البوتاجاز والعيون

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون تعتبر من أهم الامور لأن تراكم الدهون و الشحوم المحترقة يجعل البوتاجاز غير جذاب وأقل كفاءة ، ولا تعمل المنظفات النموذجية على إزالة الدهون و الشحوم المحترقة التي توجد على سطح البوتاجاز.

ولأن تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون قدم موقع hunker ، عدة خطوات و نصائح تساعدك في طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون بأسهل الخطوات و الطرق، وذلك من خلال..

-قم بإزالة ملفات التسخين وماسكات الشحوم من المواقد الكهربائية، بالنسبة لمواقد الغاز قم بإزالة الشوايات المعدنية وقم بتغطية عناصر تسخين الغاز جيدًا بورق جرائد وشريط لاصق لتجنب دخول أي شيء فيها.

- اخلطي مقدارًا من عصير الليمون ومقدارًا من الخل الأبيض في زجاجة رذاذ، رش هذا على الدهون و الشحوم المتراكمة واتركه لمدة 10 دقائق، افرك بقطعة قماش مبللة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.

- مرري قطعة قماش مبللة على المنطقة الدهنية ثم انثري طبقة من صودا الخبز عليها، اسمح لهذا بالجلوس لمدة 5 دقائق، افرك بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.

- اسكب الكوكاكولا على الشحوم المحترقة، اترك هذا فورانًا لمدة 5 دقائق ، ثم افرك المنطقة بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.

- بلل قطعة قماش مملوءة بالصابون بالماء. افرك المناطق المغطاة بالدهن المحترق بالضمادة حتى تتم إزالة كل الشحوم قد تضطر إلى شطف الضمادة بشكل دوري.