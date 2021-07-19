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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحفاظ على الاضحية

في 3 نقاط.. طبيبة بيطرية توضح طريقة حفظ الأضحية بعد ذبحها وتيبسها رمليا

اضحية العيد
اضحية العيد

للأضحية أصول في تخزين لحمها بعد ذبحها للحفاظ على جودتها والاستمتاع بتناولها طيلة أيام عيد الأضحى، والذي يهل يوم الثلاثاء القادم وسط حفاوة وبهجة من قبل المواطنين بتلك الأيام المباركة.

ولكي يعرف المواطن الطريقة السليمة للتعامل مع الأضحية بعد ذبحها، تشرح الطبيبة البيطرية “سمر عبد الرحمن” عبر موقع “صدى البلد”، الطرق المثلى للحفاظ على الذبيحة دون تعرضها إلى تلف لحمها في النقاط التالية:

 

أولا التعامل مع الأضحية بعد الذبح وخطوات الحفظ عليها
1- تخزين الذبيحة  في الثلاجة.
2- يجب  التخزين مباشرة في الفريزر او الديب فريزر ويجب وضع اللحوم في اخر رف من الثلاجة. 
3- ممنوع تغليف او  تكيس اللحوم  بعد الذبح مباشرة وهي ساخنه  ولكن يجب الانتظار لبضع ساعات.
علي الأقل  من ٥ إلى 7ساعات ..بعد  الذبح والتقطيع  والتبريد.
4- يجب التأكد من عدم احتواء لحم الاضحية الذبيحة علي اي ماء اَو سوائل لضمان حدوث عملية   التيبس الرمي، و التيبس. الرمي امر  يحدث في اللحوم بعد ذبح الحيوان وهو  عباره عن مجموعة من  تفاعلات  الأكسدة التي تحدث للحوم.

ثانياً أهمية عملية التيبس الرملي:

1- تكون حمض اللاكتيك  والفورميك  وهذا يلعب دور مهم جدا في حفظ اللحوم لمدة أطول ويحافظ علي اللحم  طازجا طول فترة التخزين.
2- يجعل اللحم طري في الاكل ومستساغ الطعم  عن طريق تحويل لكل الانسجة الخشنة  والانسجة الضامة والصعبة الهضم لأنسجة أطرى وألذ طعما.


ثالثاً ممنوعات قبل الذبح:

1-لا يفضل ذبح حيوان مجهد.
2- عدم ذبح حيوان بعد السفر لان هذه  العوامل تؤثر  علي عمليه التيبس الرملي مما  يؤدي  الى تيبس رملي ضعيف.,
 
3-يجب تقليل  الاجهاد والتعب عليه.
4- تهدئة الاضحية  قبل الذبح بحوال 12 ساعة.
5- عدم إعطاء الاضحية أي  طعام قبل الذبح بـ 12 ساعة  لكن يفضل أن تشرب الكثير من الماء وهذا يجعل اللحم فيما بعد ذو طعم جيد.
 

وتوضح الطبيبة البيطرية “ سمر” أن مميزات عملية التيبس الرملي  هي منع نمو الميكروبات لان  التيبس الرمي ينتج الأحماض كما ذكرنا سابقا مما يجعل الوسط حمضي ويقتل أي ميكروبات موجودة.

 

بيطرية الأضحية أيام العيد أيام عيد الأضحى عيد الأضحى اضحية

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