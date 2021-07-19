محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لقطاعات الطب البيطري والصحة والتموين والنظافة

أنتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والأستعدادات اللازمة لأستقبال عيد الأضحي المبارك وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الأجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.



ففي قطاع التموين فقد تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين بمحافظة الجيزة وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن والتأكد من إنتاج دقيق عالى الجودة و المرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات و تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للإستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة

وفي قطاع الصحة وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.



وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وأنهاء أعمال الصيانة اللازمة .



وفيما يخص قطاع النظافة قد قرر المحافظ إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل بالاضافة الى متابعة اعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالاعمال على أكمل وجه دون تأثر .



ولفت أنه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبيح و تخصيص حمله مركزية بسعه 20 معدة نظافه لسرعه التوجيه بالمناطق الساخنه

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فقد أكد محافظ الجيزة يان شركة مياة الشرب والصرف الصحي قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمه من مياه الشرب للمواطنين بالاضافه الى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة اى مشاكل تنتج عن زيادة الأستهلاك للمياه .



كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال أجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الفورى معها وإتخاذ الإجراءات القانونية

بالاضافه الي تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين