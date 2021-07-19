القليوبية خلال 24 ساعة..الهجان يتابع إزالة تراكمات القمامة من شوارع شبرا الخيمة ..ضبط 12 تاجر مخدرات فى حملة قبل العيد

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي.

وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة اولا بأول .

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وأكد المحافظ أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال النظافة او العاملين بإدارات المتابعة الميدانية والإشغالات.



وتابع المحافظ أعمال الحملة حيث تم رفع ألف طن قمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم وغدا مشددا على تكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.



كما قام المحافظ اليوم بشن حملة لازالة الإشغالات بالطرق العامة حيث قام المحافظ بغلق ثلاثة كافيتريات بشارع الهيئة الزراعية بشرق شبرا الخيمة لتقديمهم الشيشة وعمل اشغال بالطريق العام كما تم تحرير محاضر لاصحابها علي ما قاموا به من مخالفات.



كما تابع محافظ القليوبية استعدادات مديرية الأوقاف لتجهيز 2164 مسجدًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.



وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف لافتا إلى أن صلاة العيد ستقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، موضحا أنه لن يجرى السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



فى سياق متصل استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا سيداروس أسقف الخصوص وعزبة النخل والمرج ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخصوص للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.



ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين .



وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وقال "الهجان" أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.



ومن جانبه أكد وفد الكنيسة القبطية بالخصوص حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين.



فى نفس السياق استقبل محافظ القليوبية وفد الكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك برئاسة القس إيميل أنور صليب راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها.



وقدم وفد الكنيسة الانجيلية أسمى وأرق التهاني لمحافظ القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يزول الوباء، ويحفظ الله مصر والمصريين.



من جانبه، عبر محافظ القليوبية عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا على النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التى تتجسد دوما فى المناسبات وجميع الأوقات، لافتا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلى في أبهى صورة لها بالقليوبية.



كما شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار السلاح والمخدرات .



وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وسلاح ابيض وتنفيذ 4618 حكم قضائى غيابى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية مكبرة اسفرت الحملة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 3 قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية.



كما تم ضبط 12 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المختلفة الانواع وتحرير 11 قضية مخدرات اخرى ، كما اسفرت الحملة عن ضبط 3 قطع سلاح ابيض و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا كما تم ضبط مراقب هارب وتنفيذ 4618 حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.