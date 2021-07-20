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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مسؤولو أفرع البنوك ببني سويف : التغذية النقدية لماكينات الصراف الآلي مستمرة ومنتظمة طوال أيام العيد

بنوك بني سويف: التغذية النقدية لماكينات الصراف الآلي مستمرة ومنتظمة طوال أيام العيد

صدى البلد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمديري عدد من فروع البنوك  بالمحافظة ، وذلك بحضور المحاسب أشرف حافظ مدير عام المنطقة الفرعية بني سويف والفيوم بالبنك الأهلي ، والمحاسب هشام عز الدين  مدير عام فرع  بنك مصر شرق النيل، والمحاسب أحمد حمدي مدير فرع بنك القاهرة بحي مقبل.


حيث ناقش المحافظ  مسؤولي البنوك التسهيلات المقدمة  للمواطنين في تقديم  الخدمات المصرفية، والتغذية المستمرة والمنتظمة  لماكينات الصراف الآلي" “ATM، خاصة في أوقات الذورة التي تشهد اقبالاً كبيراً من المترددين عليها ، خاصة في أيام الذروة من الشهر والمواسم ، وأيام  صرف المرتبات والمعاشات

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وأكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود لتقديم الخدمات المصرفية  المقدمة عن طريق ماكينات الصراف الآلي ، بكل ويسر وسلاسة ، مع أهمية إعلام  المواطن  بالوسائل والبدائل المتاحة ، خاصة  في أوقات الذروة ، وأهمية  توافر  التغذية بالنقود  لماكينات الصرف للتيسير على المواطنين وعدم إحداث  تجمعات أمام ماكينات الصرافة ،خاصة في ظل الإجراءات التي تنفذها الحكومة لمجابهة  تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبهم أكد مسؤولو البنوك  أن التغذية النقدية لماكينات الصراف الآلي مستمرة وتعمل  بانتظام طوال فترة العيد وباقي الأيام ، وعند نفاد الماكينات من النقود   يتم إعادة  التغذية  في وقت لا يتعدى الساعتين.

 

وأهاب مسؤولو البنوك  بالمواطنين عدم  التزاحم  على ماكينة صرف معينة  أو ماكينة صرف تابعة لبنك معين ، خاصة وأن البنك المركزي قد قرر مد مبادرته الخاصة بإلغاء الرسوم على السحب النقدي وماكينات الصراف الآلي حتى ديسمبر 2021، وأنه في حالة نفاد التغذية من الماكينات خارج البنوك على المواطن أن يتوجه للماكينات  بمقرات  فروع البنوك ،حيث يتم الحرص على أن تكون التغذية متوافرة بها بشكل دائم ومنتظم، لاسيما  وأن القائم على التغذية لماكينات الفروع هي البنوك ، وفيما يتعلق بالماكينات  الخارجية  يتم تغذيتها عن طريق شركات.

 

ونوه مسؤولو البنوك أنه في حالة نفاد  التغذية أو تعطل الماكينة بمقرات الفروع ، يتم إعلام موظف الأمن بالبنك ، خاصة في أوقات العمل الرسمية، والموظف سوف يتواصل فوراً لحل المشكلة ، وذلك بجانب أن المشكلات  التي تطرأ يتم إرسال ميل بها لمسؤولي البنوك

بني سويف فيروس كورونا محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية ضمور العضلات

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