حدث ليلا.. تسجيل 59 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. حقيقة مقتل مواطن على يد ضابط شرطة.. بقرة تتسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، منها إعلان وزارة الصحة أعداد إصابات ووفيات كورونا، وكشف حقيقة ادعاء مقتل مواطن على يد ضابط شرطة.

الصحة: تسجيل 59 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 654 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 224299 حتى اليوم.





منتخب مصر بالزِّيّ التقليدي أمام إسبانيا في المواجهة الأولى بـ طوكيو 2020



يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره الإسباني، في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي التقليدي له في مواجهة إسبانيا، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 22 يوليو 2020.





الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مقتل مواطن على يد ضابط شرطة



نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله من مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار نارى على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور، موضحا أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً .





المغرب يعود للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



قررت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





ربنا ما يكتبها على حد| انهيار الفنان حجاج عبدالعظيم على الهواء لهذا السبب.. فيديو



دخل الفنان حجاج العظيم، في نوبة بكاء على الهواء، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".



الرئيس الأمريكي يعلق على لقائه بالعاهل الأردني داخل البيت الأبيض.. فيديو



نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك تعليقا على اللقاء الذي جمع بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.





جيف بيزوس ينطلق اليوم في أول رحلة سياحية للفضاء



يضع الملياردير "جيف بيزوس" اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية للانطلاق في رحلته إلى الفضاء اليوم الثلاثاء.

وليد سليمان يكشف تفاصيل حديث موسمياني وفايلر



أكد وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مدرب رائع وكان لديه إصرار شديد على النجاح والعمل منذ الدقيقة الأول بجد وتركيز.



سقوط بقرة من سيارة نقل يتسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص بالمنوفية



لقي طبيب ومرافقه، مصرعهم؛ إثر انقلاب سيارتهم الخاصة علي الطريق الإقليمي، بالقرب من نزلة الباجور، وذلك عقب سقوط “بقرة” أضحية، من أعلى سيارة نقل، على الطريق ذاته، مما تسبب في انقلاب السيارة.