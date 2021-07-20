أضحية العيد .. 5 نصائح لشراء ذبيحة سليمة وأفضل الأسعار

يحرص الكثير من المواطنين في عيد الأضحى المبارك على شراء أضحية العيد لتنفيذ سنة الله، حيث أمرنا أن تكون الأضحية سليمة، ولذلك لا بد أن يتأكد كل شخص مُقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن "الأضحية تعد من الأنعام "الأبل، والغنم، والبقر"، والضأن 6 أشهر والماعز سنة، ولكل منهم عمر معين فيشترط في الإبل أن تبلغ خمس سنوات والبقر عامين".

الأضحية خالية من العيوب

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يشترط أن تكون الأضحية خالية من العيوب فتكون سليمة ليست عرجاء أو عوراء أو مريضة أو هزيلة، موضحًا أن "الخروف الذي أتم 6 شهور تكون أسنانه عريضة ويمتلك 4 أسنان متماثلة في الفك السفلي، وتكون العين لامعة وليس بها دموع ولا إفرازات".

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه "يجب أن تكون قرون الخروف المقرن سليمة وليست مكسورة وأذنه غير مقطوعة وليس به أي إفرازات من أنفه".

وتابع: "يجب أن يكون خاليا من الأمراض الجلدية والبثور، ولا توجد به فضلات عالقة نتيجة إسهال أو مشاكل صحية، وأن يكون الخروف نشيطا غير كسول. وأما الماشية فيستحسن أن يزن العجل نحو 350 كجم على الأقل".

العجل بدون كرش

ونصح بأنه "يفضل العجل بدون كرش كبير طويل الجسم، والصدر حجمه كبير ذو أرجل قوية وغليظة لا يوجد بها تقوس أو تقرحات، ويفضل العجل ذو الرقبة القصيرة والغليظة، والظهر مستقيم وعريض الرأس كبيرة ومربعة".

وناشد بضرورة أن "يكون العجل خاليا من الأمراض المعدية وغير المعدية، مظاهر الحيوية بادية عليه كأن يكون التنفس ودرجة حرارة الجسم طبيعيان والأعين براقة ولامعة تظهر منها اليقظة والنشاط الجلد سليم خال من الجرب أو القمل أو القراد أو البراغيث لامع وناعم الشعر، ولا توجد إفرازات من الأنف أو الفم أو العينين مع انتصاب الأذنين وصلابة الروث".

أسعار اللحوم في الأضاحي

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحية في الأضاحي تتراوح ما بين 55 و57 جنيها للكيلو في قائم البقري وما بين 45 إلى 50 جنيها لكيلو الجاموس القائم، وتراوحت أسعار العجول متوسطة الحجم ما بين 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه للرأس والخروف الحي ما بين 3000 إلى 6000 جنيه، حسب حجم ونوع الخروف بمعدل 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

واستطرد: "وصل كيلو الماعز قائم ما ببن 45 إلى 60 جنيها، فيما استقرت أسعار اللحوم البلدي المذبوحة ما بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو وتباع اللحمة المستوردة ما بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو"، مشيرا إلى أن "معظم أسعار اللحوم لا تختلف كثيرا عن أسعارها في العام الماضي في نفس التوقيت".

10 شروط لـ شراء الأضحية

قال محمد عبد الستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إنه لا بد أن يتأكد كل شخص مقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب،لافتا أن هناك 10 شروط يجب مراعاتها او الحذر منها أثناء شراء الأضحية.

وأكد النقيب العام، إن "أهم شروط الأضحية المثالية للذبح هو التأكد من عمر الذبيحة، على ألا يكون عمر الخراف أكثر من عام لاثنين فقط في الذكور والإناث من عمر ٧ إلى ٨ سنوات".

وأشار إلى أن "صحة الخروف يعتبر معيارا رئيسيا للاختيار، ولا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها العامين وألا يقل وزنها عن ٤٠٠ كيلو جرام، حيث أنه يمكن تحديد عمر الذبيحة من خلال فحص القواطع الأربعة ومنها الأسنان اللبنية من الفك الأسفل فالخروف صغير السن الذي لم يتجاوز سنة تكون جميع قواطعه بيضاء متماثلة فإذا بلغ عاما واحدا يكون قد استبدل زوجا واحدا من الأسنان اللبنية بالأسنان الطويلة الدائمة الموجودة في منتصف الفم".

شروط الأضحية المثالية للذبح

وأضاف النقيب العام في تصريحات صحفية، أن أهم "الشروط أن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الإلتهابات، والصواف أو الشعر ناعم الملمس نظيف ومتكامل وقوي، إضافة إلى أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات مع عدم وجود أي تقرحات".

ونوه "يجب يكون نشيط الحركة ذا همة مرتفعة وغير كسول، وألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي، كما يجب أن تكون مقدمة الصدر ممتلئة باللحوم فلا تكون العظام في هذه المنطقة ويمكن ملاحظتها من خلال لمسها باليد".

ولفت "يجب أن تكون قرون الخروف المقرن سليمة وليست مكسورة وأذنه غير مقطوعة وليس به أي إفرازات من أنفه، وأن يكون خاليا من الأمراض الجلدية والبثور، ولا توجد به فضلات عالقة نتيجة إسهال أو مشاكل صحية، وأن يكون الخروف نشيطا غير كسول، وأما الماشية فيستحسن أن يزن العجل نحو 350 كجم على الأقل".

الأماكن المعدة لبيع الخراف

ونصح عبد الستار، بالشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص، ولا تشتري خروف العيد من الباعة المتجولين، ويعرف حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بـ عظام الظهر (المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم، ورفع لية الخروف لمعرفة حجمها (يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.