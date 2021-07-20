عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤسس أمازون يعود إلى الأرض بعد إتمام رحلة تاريخية إلى حافة الفضاء

صدى البلد

عادت الكبسولة الفضائية "نيو شيبرد" التي تحمل على متنها أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس برفقة ثلاثة أشخاص أخرين إلى الأرض بنجاح بعد إتمام رحلة تاريخية إلى حافة الفضاء.


وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن الأعضاء الـ4 على متن الكبسولة الفضائية - جيف بيزوس وشقيقه الأصغر مارك بيزوس، وطالب يبلغ من العمر 18 عاما يدعي أوليفر دايمن، والسيدة والي فانك البالغة من العمر 82 عاما - قد هبطوا سالمين في صحراء تكساس بعد أن اختبروا عدة دقائق من انعدام الجاذبية، في رحلة استغرقت نحو 11 دقيقة.
وتم بناء المركبة الفضائية (نيو شيبرد) من قبل شركة (بلو أوريجين) التي أسسها جيف بيزوس في عام 2000. وفي أعقاب الرحلة الناجحة إلى حافة الفضاء أصبح الأعضاء الأربع أول رواد فضاء يسافرون على متن مركبة فضائية تابعة لشركة (بلو أوريجين).
 

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: إقبال من المواطنين على الحدائق.. وجولات ميدانية للمحافظين

حكم صيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة.. دار الإفتاء تجيب

ملحمة عطاء وطني .. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى ثورة يوليو

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

خدعونا بنجاح.. صدمة بين رواد مواقع التواصل بعد كشف لغز الناجي الوحيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أحمد شيبة يعلن وفاة ابن شقيقته

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ