جلد على عظم .. الأسود تتعرض لمأساة حقيقية في حديقة حيوان صنعاء .. شاهد

مأساة الاسود باليمن

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورا مروعة لمجموعة من الأسود من وراء قضبان صدئة في قفص متسخ ، وقد أصبحت "على وشك الموت" بعد أن تحولت إلى جلد على عظم في وسط اليمن الذي مزقته الحرب.

وقالت الصحيفة ان حياة تلك الحيوانات أصبحت معلقة بخيط رفيع بعد أن قال نشطاء إن الإمدادات الغذائية في حديقة حيوانات صنعاء شحيحة للغاية لدرجة أن الأسود يتم إطعامها مرة واحدة فقط في الأسبوع لأن الموظفين غير قادرين على تحمل المزيد مع احتدام الحرب الأهلية.

وتعانى الأسود الثلاثة ، المسماة وارد وفرينس وموكليس ، مأساة وحالة حرجة وهي من بين عشرات الحيوانات الأخرى في حديقة الحيوان التي تعيش في ظروفا صعبة.

تُظهر لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية للأسود الجائعة مدى ضعفها ويمكنك سماع صراخها من الجوع، كما لم يتم تنظيف أقفاصها وهي متسخة لدرجة أن الأسود تعاني الآن من أمراض جلدية مثل الجرب الذي تسببه الالتهابات البكتيرية.

يمكن للموظفين في بعض الأحيان تحمل تكاليف إطعام الغزلان أو الحمير مرة واحدة في الأسبوع ، لكنهم يكافحون من أجل توفيرها حيث يمكن أن تكلف 400 دولار على الأقل لكل علف، و بدلاً من ذلك ، يتم تغذية بعض الأسود الأكبر سنًا بسبعة كيلوغرامات من الدجاج يوميًا.

فيما تصل تكلفة اطعام الأسود والنمور العربية المهددة بالانقراض في حديقة الحيوانات 3500 دولار .