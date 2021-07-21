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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام 

 

وهم ينتمون لمواليد برج السرطان واحد من مواليد الأبراج المائية ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 21 يوليو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 21 يوليو و، فإن ذلك يعنى الحصول على بعض المسؤوليات المهمة في المكتب و من الأفضل عدم إعطاء فرصة واحدة لتقديم شكوى إلى كبار المسؤولين.

 

 يمكن لعملك الجاد أن يفتح لك آفاقًا جديدة للتقدم ويمكن لرجال الأعمال الحصول على فرصة جيدة للاستثمار

 

نصيحة 

ينصح بالتصرف بشكل متوازن للغاية في مكان العمل و تجنب الجدالات غير الضرورية مع الزملاء ، وإلا فقد تتعرض لمشكلة كبيرة اليوم.

 

اليوم ليس يومًا جيدًا للأشخاص الذين يعملون في مجال التمويل و ينصح بعدم التسرع و هناك احتمال كبير للخسائر المالية اليوم.

 

سيبقى جو منزلك هادئًا و ستكون علاقتك بالأفراد الأصغر سنًا في عائلتك قوية.

 

إذا كنت متزوجًا ، فستحصل اليوم على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع زوجتك و سيتم تجديد بعض الذكريات الجيدة عن حياتك الزوجية مرة أخرى. 

 

من المحتمل أن يكون اليوم مختلطًا من حيث المال و قد يكون هناك نفقات أكثر من الدخل

 

عندما يتعلق الأمر بصحتك ، قد تكون هناك مشكلة تتعلق بالأذنين اليوم وإذا كنت تعاني من مشكلة الصداع النصفي ، فقد تزداد مشاكلك اليوم.

 

الأبراج خبيرة الابراج علم الأرقام الابراج المائية اكتشف ما يخبئه برجك

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