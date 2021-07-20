نشرة أخبار العالم.. فشل الملء الثاني.. كورونا يتوحش حول العالم وظهور سلالة جديدة.. إيران تشتعل بسبب المياه.. إقالة وزير الصحة التونسي..حرب بحرية طاحنة تقترب بين إيران وإسرائيل

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

تظاهرات وقتلى.. إيران تشتعل بسبب المياه وسط هتاف "الموت لـ خامنئي" |فيديو

إثيوبيا.. قوات تيجراي تأسر رئيس عمليات القيادة الشرقية بـ جيش أبي أحمد

بايدن يتخذ قرارا عاجلا بشأن لبنان

وسط أزمة كورونا.. رئيس حكومة تونس يقيل وزير الصحة

حرب بحرية طاحنة تقترب بين إيران وإسرائيل.. ودول عربية تدفع الثمن

مصدرها خفافيش بريطانية.. اكتشاف سلالة جديدة لـ فيروس كورونا

رسميا.. أرييل هنري يتولى منصب رئيس وزراء هايتي

العراق.. وقوع انفجارين في محافظة ذي قار| فيديو