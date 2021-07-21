محافظ أسيوط يستقبل شباب مبادرة YLY للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فريق شباب مبادرة "YLY" للتهنئة بعيد الأضحى المبارك وهي مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور بعض ممثلي مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وفريق مراكز شباب مصر.



ورحب محافظ أسيوط بشباب المبادرة وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن هذه اللقاء تأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها مع الشباب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة بأفكارهم، حيث تناول اللقاء طرح العديد الآراء والأفكار لعدد من القضايا التي تهم الشباب.



وأكد دعمه الكامل لمبادرة "YLY" (شباب يدير شباب)، والتي تعتمد على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة للقيام بتنفيذها، إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا، منوها إلى تذليل جميع العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة.



ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء - بتفعيل الأنشطة المختلفة للشباب ونشر الأنشطة الثقافية في جميع المراكز والقرى وتنظيم الفعاليات الكبرى ونشر الوعي الثقافي بنطاق المحافظة.

وثمن دور المبادرة في التعاون وتضافر الجهود مع مؤسسات وأجهزة الدولة وتسخير إمكانياتها للصالح العام، مؤكدا الدور المجتمعي المهم لمراكز الشباب خاصة مع انتشارها وتواجدها في جميع ربوع قرى ومراكز ومدن المحافظة والاستفادة منها في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته وعدم اقتصار دورها الأساسي على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط.



وفي نهاية اللقاء، وجه محافظ أسيوط الشكر لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة «YLY» على جهودهم المبذولة والمشاركة في جميع فعاليات وأنشطة المحافظة من أجل أن تخرج بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم عدة لقاءات للشباب بالمحافظة للاستفادة من أفكارهم كما سيتم تعريفهم بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة لتعزيز روح الانتماء وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للشباب وتحفيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

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