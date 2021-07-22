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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمانجو والكريز .. طريقة عمل أيس كريم في المنزل

طريقة عمل أيس كريم
طريقة عمل أيس كريم

طريقة عمل أيس كريم تعتبر من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص مع ارتفاع درجات الحرارة، فيعتبر أيس كريم من الحلويات التي تساعد على ترطيب الجسم .

 

يتمتع أيس كريم بمذاقه الشهي  و اللذيذ الذي يعشقه الكبار و الصغار مما يدفع الكثيرمن الأشخاص إلي شرائه من الأسواق، لذا نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل أيس كريم في المنزل بأسهل الخطوات.

 

طريقة عمل أيس كريم بنكهات مختلفة 

 

 طريقة عمل آيس كريم الكريز

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ  طريقة عمل آيس كريم الكريز..

 

مقادير آيس كريم الكريز

نصف كيلو كريز  منزوع البذر

ثلث كوب سكر 

كاسترد  جاهز بادر

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

 

-للتقديم

كريز

 أوراق نعناع 

 

طريقة تحضير آيس كريم الكريز

- يوضع الكاسترد والسكر والفانيليا والكريز في جهاز عمل الآيس كريم

- يخلط المزيج لمدة 40 دقيقة

-يمكن أن يقدم أو يوضع في الفريزر حتى تمام التجميد

 طريقة عمل آيس كريم الكريز

طريقة عمل  آيس كريم مانجا

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  آيس كريم مانجا..

 

مقادير آيس كريم مانجا


2 كوب عصير مانجو مركز 

1 كوب سكر بودرة 

1 كوب لبن بودرة 

2 كوب كريم شانتيه 

1 كوب لبن بارد 


طريقة تحضير آيس كريم مانجا
- تخلط كل المكونات في ماكينة الآيس كريم وتخلط كل المكونات مدة 40 دقيقة

- يوضع خليط الآيس كريم في علبة محكمة الغلق

- ثم توضع في الفريزر حتى يتجمد ويقدم

 

طريقة عمل  آيس كريم مانجا

 

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