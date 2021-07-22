بعد وفاة طفل في الهند.. أعراض ومضاعفات إنفلونزا الطيور

أعلنت الهند، أمس، عن وفاة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور، من سلالة H5N1، وهي أول حالة وفاة من نوعها في البلاد، مما يسلط الضوء على خطر جديد محتمل لثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تكافح جائحة فيروس كورونا.

وخلال التقرير التالي نستعرض معلومات وأعراض إنفلونزا الطيور وفقًا لموقع “health”.

يوجد الكثير من سلالات انفلونزا الطيور التي تصيب البشر وتعد أبرز اثنان منهما H5N1 وH7N9 وهم أخطر سلالتين وقد تكون مميتة.

كما عند الإصابة بـ انفلونزا الطيور، يمكن أن تحدث مضاعفات، وإصابة المريض بأمراض أخرى مثل تليف الكبد، والالتهاب الرئوي، وفشل في الجهاز التنفسي.



أعراض إنفلونزا الطيور :

عند إصابة الشخص بـ انفلونزا الطيور فتظهر عليه بعض الأعراض في غضون يومين من الإصابة إلى أسبوع وهي تشبه أعراض الانفلونزا العادية ..

1- السعال.

2- الحمى.

3- التهاب الحلق.

4- آلام في العضلات.

5- الصداع.

6- ضيق النفس.

7- القئ.

8- الإسهال.