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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تصادم طائرتين بمطار دبي الدولي

حادث طائرتين - ارشيفي
حادث طائرتين - ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية " وام" بوقوع  صباح اليوم حادث اصطدام بسيط لطائرتين إحداهما تابعة لشركة فلاي دبي والأخرى لشركة طيران الخليج على ممر بمطار دبي الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة في ذيل إحدى الطائرتين وجناح الأخرى دون وقوع أي إصابات بشرية.

وذكرت الوكالة الإماراتية ان فريق من الهيئة العامة للطيران المدني توحه إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق اللازم.

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وكان قطاع الطيران الإماراتي اعلن أن دولة الإمارات عملت على وضع آليات وبروتوكولات تسمح بالتشغيل التدريجي الآمن.

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية تركز المرحلة الأولى على توفير المواد الأساسية كالأدوية والمواد الطبية، والأغذية.

كما أنشأت الإمارات جسورًا جوية لتسهيل عودة المواطنين ومغادرة الأجانب والمقيمين إلى دولهم بسلاسة ودون قيود.

حادث تصادم طيران الامارات فلاي دبي تصادم طائرتين مطار دبي الدولي طيران الخليج

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