قنا في 24 ساعة.. الأمن يسيطر على اشتباكات قريتين بقوص.. وإنقاذ قفط من كارثة اندلاع نيران بمحطة وقود

شهدت محافظة قنا ، على مدار الـ ٢٤ ساعة المنقضية، عددا من الأحداث، جاء على رأسها ، تمكن أجهزة الأمن من السيطرة على اشتباكات بين قريتين بمركز قوص، و سيطرة الحماية المدنية على حريق بمحطة وقود نتج عن تصادم دراجتين ناريتين.



الأمن المركزى يتمكن من فض مشاجرة بين قريتين فى قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، من السيطرة على اشتباكات نشبت بين عدد من الأفراد بقريتي الكراتيه و الحراجيه التابعتين لمركز قوص.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء قريتين نتج عنها مصابون، فتم الدفع بعدد من سيارات الأمن المركزى للسيطرة على الأوضاع.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالتعاون مع القيادات الشعبية جهودها ، لإعادة الهدوء بين القريتين و ضبط المتسببين فى الأحداث.



استمرار حملات النظافة و رفع مخلفات الأضاحي بمراكز قنا لليوم الثالث علي التوالي

قال اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، إن حملات النظافة و رفع الإشغالات و مخلفات الأضاحي مستمرة بجميع مراكز ومدن و قرى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، بإشراف رؤساء الوحدات المحلية.



وأضاف محافظ قنا ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا نظَّمت حملة مكبرة لإزالة كافة المخلفات و الأتربة و القمامة بصفة دورية من الشوارع والميادين ، و رفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المواطنين ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن القنائى ، و للحفاظ على البيئة العامة.

وأكد محافظ قنا ، أن المحافظة تسعى دائما لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة سنويا، ، منوهًا إلي أنه تم وضع خطة متكاملة و توزيع مختلف المعدات للمشاركة في منظومة النظافة والتجميل بالمحافظة.

و ناشد المحافظ ، المواطنين ضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها ، ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين ، و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة مع ضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول ، و توزيع صناديق القمامة في المناطق ذات الكثافة السكانية.



و أوضح أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، أنه يتم رفع مقالب القمامة ، وتنفيذ أعمال النظافة اليومية، وتفريغ صناديق القمامة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية ، بالإضافة إلى استمرار معدات الوحدة المحليه في تمهيد الطرق العامة والرئيسية في جميع قرى المركز بمشاركة أعضاء قسم المتابعة والنظافة والإشغالات ورؤساء الوحدات القروية ونواب المركز، وذلك لتوفير البيئة الصحية النظيفة والمظهر الجمالي اللائق للمدينة وبما يليق بالمواطن القنائى .



وأشار عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، إلى أنه تمت إزالة الملصقات والمخلفات من الأكشاك الكهربية ، و تجميلها بلوحات و رسومات فنية مختلفة ، و ذلك بمشاركة عدد من شباب منظمات المجتمع المدني ، للارتقاء بالمظهر الجمالي و الحضاري لمدينة نجع حمادي.



تصادم دراجتين ناريتين يتسبب في تلفهما و3 ماكينات تموين بمحطة وقود بقنا



تسبب تصادم دراجتين ناريتين داخل محطة وقود بمركز قفط جنوب قنا ، عن احتراق الدراجتين و تلف ٣ ماكينات تموين بنزين.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد باندلاع حريق فى دراجتين ناريتين و ٣ ماكينات تموين بمحطة وقود بمنطقة كلاحين قفط.

تبين أن الحريق نتج عن تصادم دراجتين ناريتين داخل المحطة بسبب السرعة والتى أدت إلى احتراق الدراجتين وماكينات التموين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا ، برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل الفورى مع الحريق ومنع الامتداد للمناطق المجاورة.

و تمكنت قوات إطفاء قفط و المدينة الصناعية من السيطرة علي الحريق، دون أن يسفر عن أى خسائر بالأرواح.



اندلاع حريق فى حوش منزل بقرية أبودياب بقنا



تسبب حريق اندلع فى حوش منزل بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا، شمال قنا ، فى تلفيات زراعية .

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد اندلاع حريق فى حوش ملحق بمنزل بقرية أبو دياب غرب، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الإدارة ، و حسين صلاح ، وكيل الإدارة، بسيارتى إطفاء للتعامل مع الحريق.

و تمكنت سيارتا إطفاء من وحدتى أبو دياب و أولاد عمرو، من السيطرة على الحريق، قبل الامتداد للمناطق المجاورة.

مستشفيات قنا الجامعية تستقبل ٨٥٠ حالة مرضية خلال عطلة عيد الأضحى



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مستشفيات قنا الجامعية عملت بكل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح غرباوي، أن جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض والادارة عملت خلال جميع أيام عطلة العيد لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بها بجميع الأقسام والتخصصات الطبية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المستشفيات استقبلت خلال تلك الفترة 850 حالة مرضية، تم تحويل 140 حالة منهم إلى الأقسام الداخلية لتلقي الخدمة الصحية و إجراء التدخلات الطبية العاجلة لهم في كافة التخصصات.

وأضاف غرباوي، أن جميع أقسام و وحدات المستشفيات الجامعية استعدت لاستقبال المرضى خلال أيام العيد حيث تم التأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ودورهم الكبير في التخفيف من معاناة أهالي قنا وإقليم جنوب في كافة المناسبات و الظروف.