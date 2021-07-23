أهالى قرية الحسينات فى أبو تشت يطالبون بإنشاء وحدة شئون اجتماعية

ناشد المواطن حمام فاروق السمان، من أهالى قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ وزيرة التضامن الاجتماعى، الموافقة على إنشاء وحدة شئون اجتماعية لرفع العناء عن كبار السن والسيدات.



وقال حمام السمان فى رسالته: "نحتاج إلى إنشاء مكتب وحدة شئون اجتماعية بقرية الحسينات لخدمة أصحاب المعاشات وكبار السن والسيدات من الأهالى بدلا من التوجه إلى قرية الشقيفي، وهو ما يزيد العبء عليهم نتيجة استقلالهم وسائل مواصلات تكلفهم أقل شيء 60 أو 70 جنيها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المعاناة الجسدية التى تلحق بكبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة".



وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة الشئون الاجتماعية هو المساهمة في تقديم خدمات الضمان للمستفيدين في تلك القرية مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المتعلقة بصرف المعاشات للمسنين ولتخفيف العبء عليهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالمواطن وحل مشكلاتهم وتلبية جميع طموحاته لتوفير حياة كريمة.



وناشد المسئولين بوزارة التضامن الموافقة على تخصيص وحدة شئون اجتماعية بالقرية لرفع العناء عن كبار السن والسيدات.



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