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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ توليه منصبه.. الرئيس الصيني يجري زيارة إلى التبت

شي جين بينج
شي جين بينج

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أجرى زيارة إلى منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي يومي 21 و22 يوليو، لتكون المرة الأولى التي يزور فيها المنطقة منذ توليه منصبه.

وتوجه الرئيس الصيني جوا إلى مدينة نينجتشي يوم الأربعاء الماضي، واستقل قطارا إلى لاسا عاصمة التبت في اليوم التالي، حيث زار عددا من الأماكن منها ساحة قصر بوتالا. والقصر هو المقر التقليدي للزعيم الروحي للبوذيين في التبت الدالاي لاما الموجود حاليا في المنفى والذي تصفه بكين بالانفصالي الخطير.

ويُنظر إلى التبت الواقعة على حدود الصين مع الهند على أنها ذات أهمية استراتيجية حاسمة بالنسبة لبكين. 

وشهدت الصين والهند العام الماضي أخطر اشتباك منذ عقود على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا وسقط قتلى من الجانبين.

وكانت آخر زيارة قام بها شي للتبت في عام 2011 عندما كان نائبا للرئيس.

وأرسلت بكين قوات إلى التبت في عام 1950 فيما تسميه رسميا التحرير السلمي وتحتفظ بوجود أمني مكثف في المنطقة التي كانت عرضة للاضطرابات.

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