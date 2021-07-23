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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يهنئ الرئيس والمسلمين بالعيد ويعلن دعمه الكامل لخطوات السيسي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

شهدت مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس والمسلمين بعيد الأضحى
 

تقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

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شيخ الأزهر مهنئا الطلاب الوافدين بعيد الأضحى


تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأطيب التهاني والتبريكات إلى الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم موفور الصحة والسلامة وهم يقضون العيد في بلدهم الثاني مصر وبين أروقة أزهره الشريف وأن يستلهموا من هذه الأيام المباركة نفحات الإيمان والقرب من المولى بالصالحات. 

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الشيخ الطيب يعلن دعم الأزهر الكامل لخطوات السيسي

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي.

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شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة نوف

تقدم فضيلة الإمام الأكبر  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور لها بإذن الله، الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود.

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الأزهر يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة الصدر العراقية إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سوقًا في منطقة مدينة الصدر، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، وإصابة العشرات.

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مد فترة استقبال أعمال المسابقة العالمية للكاريكاتير

قرر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، مد فترة استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الأولى حتى 15 أغسطس القادم وذلك على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.

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الأزهر يتعاون مع المركز الثقافي البريطاني


أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني (#British_Council) عن توفير تدريب خاص لمجموعة جديدة من المعلمين والمدربين بالأزهر الشريف، يهدف التدريب إلى رفع مستوى معلمي وموجهي اللغة الإنجليزية على مستوى المناطق الأزهرية.
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الأزهر الإمام الاكبر المسلمين الأضحى السيسي

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