عاجل
بعد تحريك أسعار الوقود.. حملات رقابية مكثفة على المواقف ومحطات الوقود بالمنيا تدشين أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا المرأة والصحة.. طرق مبتكرة لخسارة الوزن أثناء النوم.. 3 حيل للتخلص من مشكلة انسداد الأنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالات فورية لتعديات على أراضى الدولة بقنا رابع أيام العيد

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بقنا

شنَّت الوحدات المحلية لمجالس المدن بـ قنا، عددا من حملات تنفيذ الإزالات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

 

وقال محافظ قنا، إن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلاً تعود بالنفع على المواطنين واستمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية بكافة قرى و مدن المحافظة.

 

محافظ قنا: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين

شهامة ولاد البلد.. قصة جبريل القناوي الذي وهب نفسه لإنقاذ الغرقى بالنيل

 

ووجه محافظ قنا، المسئولين بالتعامل مع  المعتدين بكل حزم طبقًا للقانون وإزالة المخالفة على الفور خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

 

وأكد الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأنه تمت الإزالة الفورية لثلاثة قطع أراضى أملاك دولة بعزبة البوصة التابعة لمجلس قروي القاره على مساحة 1349 متر وهي عبارة عن بناء مباني أسوار من الطوب الأبيض.


وأوضح حافظ محمود القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بأنه تمت الإزالة الفورية لحالة تعدي علي أرض أملاك الدولة بقرية العركي علي مساحة ٨٠٠ متر تقريبا وهى عبارة عن بناء مباني أسوار من الطوب الأبيض.

إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بقنا

IMG-20210723-WA0019
IMG-20210723-WA0019
IMG-20210723-WA0017
IMG-20210723-WA0017
IMG-20210723-WA0018
IMG-20210723-WA0018
IMG-20210723-WA0016
IMG-20210723-WA0016
قنا الازالات أراضي أملاك الدولة محافظ قنا ازالة

موضوعات متعلقة

قنا في 24 ساعة.. الأمن يسيطر على اشتباكات قريتين بقوص.. وإنقاذ قفط من كارثة اندلاع نيران بمحطة وقود

مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 850 حالة مرضية خلال عطلة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

موعد خروجها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشري سارة عن حالتها الصحية

سعر ومواصفات هيونداي توسان موديل 2022 في عمان

نشرة المنوعات..8 أنواع جراثيم تهددكم أثناء النوم.. مقتل طفلة في ظروف مأساوية.. وسيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ من قدميها

دعاء تيسير الأمور.. احرص عليه يوم الجمعة حتى غروب الشمس

سكن مصر| تسليم الدفعة الأخيرة للمرحلة الثانية بجوار الإنتاج الإعلامي بعد غد

عايز أقابله تاني لما أنجح.. هدية الرئيس السيسي لمجند المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الغرف التجارية: لا تأثير لقرار تحريك أسعار المواد البترولية على السلع الغذائية

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ