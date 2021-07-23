إزالات فورية لتعديات على أراضى الدولة بقنا رابع أيام العيد

شنَّت الوحدات المحلية لمجالس المدن بـ قنا، عددا من حملات تنفيذ الإزالات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وقال محافظ قنا، إن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلاً تعود بالنفع على المواطنين واستمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية بكافة قرى و مدن المحافظة.

ووجه محافظ قنا، المسئولين بالتعامل مع المعتدين بكل حزم طبقًا للقانون وإزالة المخالفة على الفور خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكد الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأنه تمت الإزالة الفورية لثلاثة قطع أراضى أملاك دولة بعزبة البوصة التابعة لمجلس قروي القاره على مساحة 1349 متر وهي عبارة عن بناء مباني أسوار من الطوب الأبيض.



وأوضح حافظ محمود القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بأنه تمت الإزالة الفورية لحالة تعدي علي أرض أملاك الدولة بقرية العركي علي مساحة ٨٠٠ متر تقريبا وهى عبارة عن بناء مباني أسوار من الطوب الأبيض.

إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بقنا

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