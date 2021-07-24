مزايا جديدة يجلبها نظام آبل الجديد iOS 15 لهواتف آيفون

كشفت شركة آبل Apple، ضمن مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2021، عن أنها تطور عددا من الميزات الجديدة، التي قد تحدث تغييرات على نظام التشغيل iOS 15 القادم.

واستعرض موقع "theverge" التقني، بعضا من أبرز ميزات آبل القادمة مع نظام iOS 15، بالإضافة إلى المزيد من عناصر التحكم في الخصوصية، والتي ستجعل هاتفك الآيفون عمليا بشكل أكبر، حيث يجرى اختبارها في الوقت ضمن الإصدار التجريبي لنظام iOS 15.

ثلاث ميزات جديدة من آبل ضمن نظام iOS 15

ستحظى هواتف آيفون من آبل بثلاثة مزايا جديدة، من بين أحدث مزايا القادمة، والتي سيزود بها نظام iOS 15، من بينها ميزة Voice Isolation ، والتي تعمل على تحسين جودة الصوت في المكالمات.

وتعمل ميزة Voice Isolation، على التعرف على الأصوات المحيطة والضوضاء الخارجية أثناء إجراء المكالمات، وعزل هذه الأصوات ليصل صوت المتصل بوضوح فقط أثناء إجراء المكالمة.

وتأتي هذه الميزة وميزات عزل الضوضاء الخارجية، على غرار السماعات اللاسلكية الحديثة، مما سيوفر لك صوتا نقيا خالى من الضجيج أثناء إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

وتختبر آبل أيضا ميزة أخرى تسمى Wide Spectrum ، تعمل على عكس الميزة السابقة، على جمع الاصوات المحيطة بالمستخدم أثناء المكالمات لتوصلها بوضوح للطرف الآخر من المكالمة.

على سبيل المثال، إذا كان المتصل يستمع إلى أغنية، وأراد أن يستمع إليها مستلم المكالمة، سوف يتمكن الأخير من سماعها بوضوح.

وداعا للإشعارات المزعجة

وستضم إعدادات هواتف آيفون عند إطلاق تحديث نظام iOS 15، ميزة مهمة تسمى Notifications Summary، ستقوم هذه الميزة بجمع الإشعارات الواردة إلى هاتف المستخدم لعرضها في ملف واحد وفي فترات زمنية يحددها هو بنفسه.

وستساعد ميزة Notifications Summary، مالكو هواتف آيفون على التركيز بالعمل والتخلص من مشكلة ظهور الإشعارات المتكررة على شاشة الهاتف.