عاصفة تطارد لاعبي بوليفيا ..حقائق لا تعرفها عن ظاهرة «غبار الشيطان»

عرضت قناه العربية فيديو لإحدي الظواهر الطبيعية والتي تسمي "غبار الشيطان " التي هاجمت لاعبي كرة قدم في بوليفيا وأفسدت مباراتهم لدقائق قليلة .

وأضاف الفيديو أن هذه الظاهرة حدثت العام الماضي علي سطح كوكب المريخ وهي ظاهرة عبارة عن زوبعة ترابيه قوية قصيرة العمر نسبيا ، قد تكون صغيرة اى قطرها نصف متر وارتفاعها 10 امتار .

واوضح الفيديو أن هذه الزوبعة يمكن أن تكون كبيرة ويصل قطرها ألي 10 امتار وارتفاعها يصل إلي كيلو متر ، أما سرعة دورانها فقد تصل ألي 100 كم/ساعة .



وتابع الفيديو انه عادة ما تكون "شياطين الغبار " غير ضارة وفي حالات نادرة قد تشكل تهديدا علي الناس والممتلكات .

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رصد محبو الظواهر الطبيعية، ظهور قمر الفراولة العملاق الاخير لعام 2021، والذي ظهر في السماء الليلة، وبدا القمر أكثر سطوعا بنسبة 30% وأكبر بنسبة 14% من القمر العادي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن القمر العملاق يُسمى بهذا الاسم عندما يكون في أقرب نقطة له في مداره مع الارض، وبحسب علماء الفلك فإنه يصل إلى ذروة سطوعه قبل غروب الشمس مباشرة.



وحدثت ذروة قمر الفراولة العملاق، في حوالي الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش، لكن توقعات مكتب الأرصاد الجوية أشارت إلى أن سوء الظروف الجوية في بعض المناطق أدى إلى حجب هذه الظاهرة في مناطق مثل المملكة المتحدة.

وعندما تحدث هذه الظاهرة في كل شهر يصبح لها اسم، وفي شهر يونيو يُعرف باسم قمر الفراولة، والذي سمي بهذا الاسم نظرا لأنه موسم الفراولة، عندما ينضج التوت والفراولة للقطف.



ويشير تقويم المزارعين أيضًا إلى أن هذا القمر العملاق كان له عدد من الأسماء في الماضي، وكلها مرتبطة بالعالم الطبيعي مثل المحاصيل الزراعية والزهور، أما الأسماء الأخرى للقمر العملاق التي غالبًا ما تطلقها قبائل الأمريكيين الأصليين ، تشمل قمر الذرة الخضراء ، قمر هوير ، قمر الولادة ، ، قمر العسل ، قمر ميد.

وأحيانا ما يتم إطلاق اسم "قمر شهر العسل" على القمر العملاق الذي يظهر في شهر يونيو، بسبب تقليد الزواج في شهر يونيو أو لأن "قمر العسل" يعتبره البعض أفضل قمر في السنة.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، ويظهر أكبر وأكثر إشراقًا من البدر المعتاد، وقال مقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف وعالم الفلك العالمي مارك طومسون إن القمر العملاق يعد فرصة رائعة للبحث عن ميزات على سطح القمر.