نجوم الفن يفتحون النار على إيمان البحر درويش .. أزمات لا تنتهى أبرزها مع أنغام وشيرين وعلى الحجار .. ومتحدث النقابة: مشطوب منذ سنوات

نقابة الموسيقيين عن تصرف إيمان البحر درويش: يتنافى مع كل القيم

"النقابات الفنية" عن إيمان البحر درويش: يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف

حالة من الغضب العارم تسبب بها المطرب إيمان البحر درويش بعد تطاوله على الدولة والتشكيك والتقليل مما تقوم به، مستخدما مجموعة من الألفاظ والعبارات النابية والبعيدة عن الذوق العام،ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لأزمة إيمان البحر درويش .

تعليق نقابة الموسيقيين

استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش.

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، أنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.

وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".

تعليق النقابات الفنية

أصدرالاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، بيانا ردا علي ما قاله إيمان البحر درويش.



وقال الاتحاد في البيان الذي وقع عليه الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.



وتابع البيان: وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود.



وأضاف: وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل اليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة !المصرية الوطنية بشأنه.

وتابع: كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين، تحيا مصر والله الموفق" .

الملحن محمد سلطان يعلق

انتقد الموسيقار الكبير محمد سلطان المطرب إيمان البحر درويش، لا يجوز لأي مطرب أن يقول على نفسه إنه أعظم من قدم أغاني وطنية على الإطلاق.

وتابع سلطان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ": إيمان البحر درويش محدود، ولا يجوز أن أعطيه أكبر من قدره، فالأصوات الجيدة في العالم العربي كله معروفة للجميع، ولا أستطيع أن أقيّمه بجوار أحد منهم.

واستكمل الموسيقار الكبير محمد سلطان قائلاًَ: لا أستطيع أن أقارن إيمان البحر درويش باسم كالفنان هاني شاكر أو محمد ثروت أو نادية مصطفى، فلا أريد أن انتقص من قدره ولكن إيمان البحر درويش “على قده” .

منير الوسيمي يفتح النار على إيمان البحر درويش

أكد الموسيقار منير الوسيمي أن الوطنية ليست بالأغاني الوطنية، بل بالوقوف مع الوطن والكفاح من أجله ، وليس بالهروب خارج الوطن وادعاء الأكاذيب.

وقال الموسيقار منير الوسيمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه يرى أن الفنان إيمان البحر درويش لم يعرف طعم النجاح فنيًا إلا حين قام بالغناء إلى جده الفنان الراحل سيد درويش، بل تمادى فى الأمر وأصبح يتاجر باسم جده الوطني، لأنه شخص ممسوح من الوطنية.

وتابع الموسيقار القدير منير الوسيمي قائلاً: إيمان البحر درويش صوت على قده، وكان يتمسح فقط فى اسم جده سيد درويش.

واستكمل "منير الوسيمي حديثه قائلاً: لا يمكن المقارنة بين إيمان البحر درويش وأي فنان من جيله مثل الفنان هاني شاكر، فالأول لا يستطيع أى شخص أن يتذكر أغنية له، وعلى الجميع أن يراجع تاريخه الفني ليتأكد من ذلك.

وأضاف الوسيمي: في أحد المرات تم التعاقد مع إيمان البحر درويش على بطولة أوبريت فني على أحد مسارح الدولة، والجميع يعرف قدسية المسرح ومواعيده، إلا أننا فوجئنا به يهرب إلى الخارج من أجل “ سبوبة ” في أمريكا ، وعطل العرض المسرحي وجميع الأبطال 15 يومًا.

أزمات في حياة إيمان البحر درويش مع زملائه

اختلق المطرب إيمان البحر درويش، أكثر من أزمة مؤخرا مع زملائه فى الوسط الفني على شاشات التلفزيون، وكان حريصا على إبداء الأراء السلبية في أبناء مهنته من كبار النجوم.



وقال الفنان إيمان البحر درويش، إن أزمة الفنانة أنغام مع والدها وتصريحاتها حول أنها لا ترى أن الفن رسالة أزعجته منها، معقبًا: “أنا غير معجب بيكي على الإطلاق”.

وأضاف خلال برنامح “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن مواقف الإنسان تؤثر على معجبيه، ذاكرًا أنه لم يتطرق لصوتها وطريقة غنائها التي وصفها بالعظيمة، لكنها لا تلمسه.



وذكر أنه ينزعج من طريقة غناء شيرين عبد الوهاب، كما شن هجوما حادا على الفنان على الحجار.

كل هذا الهجوم عرضه لإنتقادات كبيرة، خاصة وأنه على خلافات مع عدد لا بأس به من كبار نجوم الغناء والتلحين في مصر والعالم العربي.

مشطوب منذ سنوات

أكد طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، أن إيمان البحر درويش تم فصله من نقابة الموسيقين منذ عدة سنوات ، وليس عضواً بها .

وأضاف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد " ان إيمان البحر درويش مشطوب من النقابة بقوه القانون واللائحة الداخلية .

واستكمل طارق مرتضى المتحدث الإعلامي بإسم نقابة الموسيقيين أن سبب فصل إيمان البحر درويش من النقابة ، أنه يحمل عضوية نقابة أخرى وهى نقابة المهندسين ، هذا الأمر كان سبب عزله من منصبه كنقيب لأنه مخالف للائحة والقانون ، وشروط العضوية إيضاً .