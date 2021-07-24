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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم للعام الثاني على التوالي

مستقبل وطن أسيوط
مستقبل وطن أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

كرم المهندس ياسر عمر أمين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة، الفائزين في مسابقة القران الكريم السنوية الثانية من أمانتي "أبنوب والفتح" وعددهم24 فائز، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

 

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يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والمشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن بأسيوط تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام لحزب مستقبل وطن.

 

جاء ذلك في حضور قيادات هيئة مكتب حزب مستقبل وطن من أمانتي "أبنوب والفتح" وأعضاء أمانات تنمية الموارد والخدمة المجتمعية من المحافظة والنواب، وبحضور يهاب  عبد الحميد أمين أمانة المشروعات الصغيرة وهاني سلطان أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالحزب.


وحث المهندس ياسر عمر خلال حفل التكريم أولياء أمورهم إلي أهمية دور الأسرة في تحفيز أبناءهم علي حفظ القران الكريم لتشجيع التنافس بين الأبناء والبنات داخل الأسرة ولتخريج دفعات  من الشباب الواعي المتسامح القادر علي نبذ الفكر المتطرف وأن حفظ القران الكريم في الصغر  يضمن تفوق الأبناء ونجاحهم في الكبر وينمي مدارك الأطفال واستيعابهم بدرجه أكبر من غيرهم بالإضافة  إلى تمتعهم بقدر كبيير من الاتزان النفسي والاجتماعي وقدرة كبييره علي تنظيم الوقت.

 

وقال أيهاب عبد الحميد أمين أمانة المشروعات الصغيرة إن تكريم حفظة القرآن الكريم في حزب مستقبل وطن باسيوط للعام الثاني علي التوالي رسالة إلى أبناء أسيوط الحافظين لكتاب الله لحثهم علي روح التنافس.  

 

وأضاف عبدالحميد أن أبواب حزب مستقبل مفتوحة أمام كافة أبناء الشعب لممارسة جميع الأنشطة الثقافية والدينية والاقتصادية لجميع، كما أن  القران يساعد الطالب علي السير بهمه وجدية في العملية التعليمية ويساعده علي النطق السليم والحرية في الحديث.

 

وأشار هاني سلطان أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية إلى أن المسابقة يجري تنفيذها في جميع أمانات حزب مستقبل وطن باسيوط علي مستوي المحافظة في أربع مستويات وبالتعاون مع أمانة قطاع الأعمال برئاسة النائب مصطفي الكحيلي وأمانة العلاقات العامة برئاسة النائبه هند جوزيف وبإشراف عام من النايب الدكتور علي مهران امين مساعد حزب مستقبل وطن باسيوط وان التكريم سوف يتم لحفظة  القرآن الكريم الفائزين في جميع المستويات.

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