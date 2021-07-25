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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ماذا يعنى تطبيق الويب الذى أطلقته فيسبوك للألعاب السحابية على هواتف آيفون ؟

ماذا يعنى تطبيق
ماذا يعنى تطبيق الويب الذى أطلقته فيسبوك للألعاب السحابية

يبدو أن شركة فيسبوك تريد التهرب من السياسة القاسية لمتجر تطبيقات شركة آبل  App Store والذي يتضمن كشرط أساسي أخذ أرباح 30 % على كل تطبيق موجود في المتجر، وربما هو السبب الأساسي الذى دفع فيسبوك إلى قرارها بإطلاق منصة للألعاب السحابية على هواتف آيفون خارج متجر تطبيقات شركة آبل. 


وعلى الرغم من انتقاد شركة فيسبوك لشركة آبل وقوانيها الصارمة بشأن متجر التطبيقات ومسألة توزيع الأرباح، فإن فيسبوك قد قررت تحقيق أرباح من شركة آبل ومستخدميها بطريق ملتو وغير مباشر ، من خلال ما يسمى ب web apps أو تطبيقات الويب. 

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وبحسب موقع CNET فإن شركة فيسبوك أطلقت منصة للألعاب السحابية او تطبيقا للويب على أجهزة آبل وتحديدا لمستخدمى هواتف آيفون وأجهزة آيباد للألعاب السحابية.

 

ويعمل تطبيق فيسبوك الجديد للويب من خلال متصفح Safari سفاري ، حيث يمكن لمستخدمي آيفون وآيباد لعب الألعاب السحابية على هواتفهم أو من خلال متصفح الويب دون الحاجة إلى تحميلها. 
وتأتي خطوة فيسبوك بعد أن أثارت فيسبوك مخاوف بشأن تحديثات آبل لسياسة الألعاب السحابية الخاصة بها ، والتي قالت إنه يجب إرسال كل لعبة بث إلى متجر التطبيقات كتطبيق فردي للمراجعة.

 
ومع ذلك ، أشارت سياسة آبل لمتجر التطبيقات App Store  إلى أنه يمكن استخدام تطبيقات متصفح الويب للوصول إلى المستخدمين خارج متجر التطبيقات، حيث يعد استخدام تطبيق الويب أحد الأساليب التكتيكية لشركات أخرى ، مثل مايكروسوفت و أمازون ، لاختيار تشغيل الألعاب السحابية على أجهزة آبل .

 

وقال فيفيك شارما ، نائب رئيس رئيس Facebook Gaming ، في بيان له  "لقد توصلنا إلى نفس النتيجة مثل الآخرين: تطبيقات الويب هي الخيار الوحيد لبث الألعاب السحابية على نظام iOS في أجهزة آبل  في الوقت الحالي".


"كما أشار شارما إلى أن سياسة آبل السماح "للألعاب السحابية على App Store لا تسمح بالكثير من الفرص على الإطلاق، و أضاف أن سياسة الألعاب السحابية من  آبل تخلق "حواجز طريق" تمنع الأشخاص من "اكتشاف ألعاب جديدة ، واللعب عبر الأجهزة ، والوصول إلى ألعاب عالية الجودة" .

 

وتتضمن منصة تطبيق الويب الذى أطلقته فيسبوك بعض الألعاب المميزة مثل  Facebook Assassin's Creed Rebellion و Risk: Global Domination و LEGO Legacy: Heroes Unboxed ، لكنها قد لا تكون متاحة في مواقع معينة. 


وقالت فيسبوك إنه على الرغم من توفر تطبيق الويب في جميع أنحاء العالم ، إلا أنه لا يمكن لعب الألعاب السحابية إلا في الولايات المتحدة وأجزاء من كندا والمكسيك كما يمكن للمستخدمين الذين ليسوا في هذه المناطق تشغيل ألعاب HTML5 في تطبيق الويب.   
 

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