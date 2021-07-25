وفاء عامر تكشف مفاجأة حول نشر شائعة دلال عبدالعزيز عبر صفحتها على الفيسبوك

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لم تنشر شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشكل شخصي، مشيرة إلى أن مسؤول النشر في الصفحة، قرأ هذه الشائعة على أحد مواقع الأخبار، وكتب تعزية.



وأضافت "عامر"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنها قررت فصل المسؤول عن ذلك، باعتباره أخطأ في العمل، وخاصة أن الخطأ يتعلق بحالة أسرة، مستطردة:" مش ناقصين شائعات".

وشهدت الأيام الماضية نشر إحدى وسائل الإعلام شائعة، وتناقلتها بقوة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن وفاة دلال عبد العزيز، قبل أن تخرج أسرتها على لسان الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، زوجي الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، لنفي هذه الشائعة.



وفاء عامر تكشف لصدى البلد حقيقة اتهامها بدهس سيدة في العلمين

في أول تصريح لها بعد أن وجهت لها سيدة تهمة بالتسبب في دهس سيدة ؛ كشفت الفنانة وفاء عامر لصدى البلد حقيقة الأخبار المنتشرة بذلك .

وقالت وفاء عامر :" تواجدت في المستشفي فور علمي بوفاة عشرة عمرى رجل الأعمال محمد السعداوي ؛ حيث علمت بخبر وفاته الساعه الواحده صباحا ؛و تلقيت مكالمة من ابني عمر يخبرني فيها بوفاته".

ضافت وفاء عامر :" ذهبت إلى المستشفي بعدها ولكن أخبرونا بعدم الدخول ووجدت انه قد لفظ أنفاسه الأخيرة ؛ فأخبرني زوج ابنته ان أترك المستشفي ؛ وبالفعل غادرت المستشفي ".

اختتمت وفاء عامر :" تفاجأت في اليوم التالي بإحدي الأشخاص التي لا تنتمي الى الاعلام كما صرحت ؛ تقوم بكتابة كلام غير صحيح عني وأنني قمت بدهس أمراة ؛ وانا قمت باتخاذ الاجراءات اللازمه نحوها وقمت برفع قضية تجاه هذا الكذب والتضليل".



وكان المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة وفاء عامر، قد قال في تصريحات صحفية إن الاتهامات التي وجهتها سيدة الى الفنانة وفاء، بتسببها في دهس سيدة بسيارتها، قبل أيام، بعيدة عن الصحة والصواب.

وقال المحامي، في مقطع فيديو نشرته الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ: «هذا الحادث من وحي خيال السيدة، التي تداوم على الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا بد من وقفة حيال هذه السيدة التي تدعي أنها إعلامية، وبالسؤال عنها اتضح أنها ليست معروفة، وقد تكون مأجورة أو مدسوسة من قبل أعدائها أو المنافسين لها».

وتابع أنه عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، سيتقدم ببلاغ للنائب العام، ليُحقق في تلك الواقعة، وكذلك سيخاطب نقيب الصحفيين.

واستكمل، قائلًا: «إذا كان لديها معلومات فيما يتعلق بهذه الجريمة فعليها أنّ تدلي بها، وسيتبين أنها تُسيء لموكلتي، كما أناشد نقيب الصحفيين البحث في كشوف أعضاء النقابة، ليتبين مدى حقيقة وجودها في جداول أعضائها من عدمه».

من ناحية أخرى تعاقدت وفاء عامر على بطولة مسلسل حلم ، الذى سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل، حيث تدور احداث العمل في إطار 45 حلقة .

ويشارك فى بطولة العمل مع وفاء عامر، صابرين ، وأنوشكا ، ومحمد رياض ، ونضال الشافعى ، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء .

كان آخر أعمال الفنانة وفاء عامر خلال شهر رمضان الماضى هو مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة ، مى سليم ، خالد كمال، أحمد خليل، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

