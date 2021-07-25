كبير مستشاري البيت الأبيض: أمريكا تسير في الاتجاه الخطأ بشأن جائحة كورونا

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخطأ بشأن جائحة كورونا في ظل استمرار زيادة الإصابات بين الأمريكيين خصوصا بين من لم يتلقوا اللقاح.



وأضاف فاوتشي ، في تصريحات اليوم الأحد ، أنه نظرا لأن نصف عدد المواطنين الأمريكيين ليسوا مطعمين تطعيما كاملا فإن هذا يمثل مشكلة لاسيما وأن غالبية من يموتون يوميا من مصابي كورونا هم من غير المطعمين مؤكدا ضرورة أن يوجه الجميع الرجاء لهؤلاء لتلقي اللقاح.



يأتي هذا التحذير من قبل فاوتشي، وهو كبير خبراء مكافحة الفيروسات، بينما تجتاح سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة وينصح مسئولو الصحة المواطنين بضرورة العمل على الحد من انتشار هذه السلالة المتحورة بصورة أكبر.