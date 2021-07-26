توفير لقاح أسترازينيكا وفايزر لأغراض السفر للخارج.. الصحة توضح

قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث العلمية، إن الوزارة بدأت في التحضير للحصول على لقاح فايزر، متابعة: بمجرد الانتهاء من شروط تخزين لقاح فايزر سيتم توفيره للجميع.



وأضافت “نهى عاصم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن وزارة الصحة تتواصل مع الدول الخارجية من أجل الإسراع في إقرار لقاح سينوفارم في اشتراطات السفر الخاصة بهم.

وأوضحت أن مصر لم تستبعد الحصول على لقاح فايزر، ولكنها اعتمدت على التعدد في الحصول على لقاح كورونا من أجل توفير أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين.



ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية دراسة تقول إن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" يميلون إلى الحصول على درجات أقل بشكل ملحوظ في اختبار الذكاء مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالفيروس، وتشير النتائج إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في القدرة الإدراكية والذكاء، خاصة بين أولئك الذين يعانون من إصابة أكثر خطورة.

وشملت الدراسة التي أجراها علماء في لندن وجامعة كامبريدج البريطانية 81337 شخصا، منهم 12689 عانوا من كورونا بدرجات متفاوتة من الخطورة. وكان الاختبار يضم مجموعة من المهام الهادفة إلى قياس جوانب القدرة المعرفية. وأظهرت نتيجته أن معظم المتعافين من كورونا، بمن في ذلك أولئك الذين كانوا من حالة خفيفة، يعانون من مشاكل في إكمال المهام في كثير من الأحيان، أكثر من أولئك الذين لم يواجهوا الفيروس.

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وتم الكشف عن أكبر صعوبة عند حل المشكلات التي تتطلب الجدال ومهارات التخطيط. بالإضافة إلى ذلك تأكدت نتائج البيانات السابقة حول أعراض كورونا لفترات طويلة، ولا سيما ضباب الدماغ ومشاكل التركيز واختيار الكلمات.

وكانت شدة الضعف الإدراكي مرتبطة جزئيا بحدة المرض. لذلك تم الكشف عن أكبر الصعوبات لدى المرضي الذين كانوا بحاجة إلى توصيل جهاز التنفس الصناعي: انخفض معدل ذكائهم بـ7 نقاط. ولم يتم ملاحظة ذلك حتى بين أولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية ولم يتمكنوا من تعلم شيء ما في المستقبل.

وقام مؤلفو البحث أيضا بفحص ما إذا كان هناك ارتباط بين التدهور في القدرات المعرفية والوقت الذي مضى منذ بداية الإصابة. ولم يروا أي صلة في النهاية. ويعني ذلك أن فيروس كورونا يسبب عواقب لا رجعة فيها.

