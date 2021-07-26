عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفير لقاح أسترازينيكا وفايزر لأغراض السفر للخارج.. الصحة توضح

صدى البلد

قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث العلمية، إن الوزارة بدأت في التحضير للحصول على لقاح فايزر، متابعة: بمجرد الانتهاء من شروط تخزين لقاح فايزر سيتم توفيره للجميع.
 

وأضافت “نهى عاصم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية،  أن وزارة الصحة تتواصل مع الدول الخارجية من أجل الإسراع في إقرار لقاح سينوفارم في اشتراطات السفر الخاصة بهم.

وأوضحت أن مصر لم تستبعد الحصول على لقاح فايزر، ولكنها اعتمدت على التعدد في الحصول على لقاح كورونا من أجل توفير أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين.

ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية دراسة تقول إن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" يميلون إلى الحصول على درجات أقل بشكل ملحوظ في اختبار الذكاء مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالفيروس، وتشير النتائج إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في القدرة الإدراكية والذكاء، خاصة بين أولئك الذين يعانون من إصابة أكثر خطورة.

وشملت الدراسة التي أجراها علماء في لندن وجامعة كامبريدج البريطانية 81337 شخصا، منهم 12689 عانوا من كورونا بدرجات متفاوتة من الخطورة. وكان الاختبار يضم مجموعة من المهام الهادفة إلى قياس جوانب القدرة المعرفية. وأظهرت نتيجته أن معظم المتعافين من كورونا، بمن في ذلك أولئك الذين كانوا من حالة خفيفة، يعانون من مشاكل في إكمال المهام في كثير من الأحيان، أكثر من أولئك الذين لم يواجهوا الفيروس.

وزير الصحة البريطاني يعتذر عن تغريدته بعد التعافي من فيروس كورونا عقب انتقادات واسعة
احتجاجات كورونا تضرب العالم ..الإجراءات الاحترازية وتقييد حركة المواطنين تثير أزمة
وتم الكشف عن أكبر صعوبة عند حل المشكلات التي تتطلب الجدال ومهارات التخطيط. بالإضافة إلى ذلك تأكدت نتائج البيانات السابقة حول أعراض كورونا لفترات طويلة، ولا سيما ضباب الدماغ ومشاكل التركيز واختيار الكلمات.

وكانت شدة الضعف الإدراكي مرتبطة جزئيا بحدة المرض. لذلك تم الكشف عن أكبر الصعوبات لدى المرضي الذين كانوا بحاجة إلى توصيل جهاز التنفس الصناعي: انخفض معدل ذكائهم بـ7 نقاط. ولم يتم ملاحظة ذلك حتى بين أولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية ولم يتمكنوا من تعلم شيء ما في المستقبل.

وقام مؤلفو البحث أيضا بفحص ما إذا كان هناك ارتباط بين التدهور في القدرات المعرفية والوقت الذي مضى منذ بداية الإصابة. ولم يروا أي صلة في النهاية. ويعني ذلك أن فيروس كورونا يسبب عواقب لا رجعة فيها.
 

فايزر الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

صحة النواب: كورونا في حالة تحور مستمر و"دلتا" يواصل انتشاره حول العالم

هداية ملاك تطالب المصريين بالدعم فى مواجهتها أمام بطلة فرنسا

يتحدى إدارة الشعب.. الغنوشي يدعو أنصاره للنزول للشارع

بطل 2021.. جمال شيحة يتصدر قائمة أفضل 6 علماء في العالم أسهموا في القضاء علي فيروس سي

الرئيس التونسي يتفقد المواطنين في شارع الحبيب بورقيبه سيرا على قدميه.. فيديو

أبو القاسم قبل مواجهة بطل ألمانيا فى اولمبياد طوكيو: دعواتكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ