الصحف الإماراتية.. الرئيس التونسي يجمد البرلمان والحكومة.. دولة عربية تعود للقيود بسبب كورونا.. زعيم كوريا الشمالية يجهز إعدام جماعي

الصحف الإماراتية:

*الرئيس التونسي يجمد سلطات البرلمان والحكومة

*ضربة موجعة لميليشيا الحوثي في اليمن

*فاوتشي يكشف الفئة التي ستحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برئاسة عبد الله محمد المزروعي.

ومن تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس بن سعيد توليه السلطة التنفيذية في البلاد.

كما آعلن تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأكد الرئيس التونسي أنه قرر تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية

وفي الجزائر، ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري أمس الأحد أن الحكومة ستعيد فرض القيود على التجمعات اعتبارا من الغد، وذلك لمواجهة الانتشار السريع للسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، التي تسببت في ارتفاع عدد المصابين.

وأضاف المكتب في بيان أن الإجراءات، التي ستنطبق على 35 من أقاليم البلاد الثماني والخمسين، ستشمل في الأساس إغلاق صالات اللياقة البدنية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه والشواطئ وأسواق السيارات المستعملة، فضلا عن حظر التجول في الفترة بين الثامنة مساء والسادسة صباحا.

وقررت الحكومة حظر كافة أشكال التجمعات ومنها حفلات الزفاف، مضيفة أنها ستحظر أيضا تقديم خدمات الضيافة داخل المقاهي والمطاعم وستسمح فقط بتقديم الطلبات الخارجية.

وفي اليمن، منيت ميليشيا الحوثي بهزيمة مدوية جديدة غربي مأرب، بعد معركة استمرت أكثر من 20 ساعة، إثر هجوم كبير شنته الميليشيا من الجبهات الغربية، لكن القوات الحكومية وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية حولت هذه المواقع إلى محرقة التهمت كل الأنساق التي دفعت بها الميليشيا، فيما أحرقت مقاتلات التحالف ومدفعية القوات الحكومية الأرض من تحت أقدام هذه الجحافل، كما دمّرت تعزيزات الميليشيا التي أرسلت لمساندة تلك الحشود.

ووفق ثلاثة مصادر عسكرية فإن ميليشيا الحوثي دفعت بالآلاف من عناصرها إلى الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، ونفذت هجوماً مباغتاً بهدف تحقيق أي اختراق نحو عاصمة المحافظة، معتمدة على الكثافة العددية. ورغم أنها استخدمت كميات كبيرة من الصواريخ الحرارية وصواريخ الكاتيوشا، إلا أنها فشلت في الوصول إلى موقع للقوات الحكومية، وأن المعارك التي استمرت أكثر من 20 ساعة انتهت بهزيمة الميليشيا.

وفي لبنان، تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث من المفترض أن تُجرى الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، إذا لم يطرأ مستجدّ، لتسمية الرئيس الذي سيخلف الرئيس سعد الحريري على حلبة التكليف وذلك وسط الضغوط الدوليّة باتجاه الإسراع بتأليف حكومة تضطلع بمسؤولية إنقاذ البلاد، وقبل 4 أغسطس المقبل، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.

ومن العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر الذي وقع الاثنين الماضي شرقي العاصمة بغداد.

ودوليا، توفي طفل من ولاية كولورادو الأمريكية يبلغ من العمر 10 سنوات بمرض الطاعون، بعدما أصيب به في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الأحد، قراراً بإعفاء المراجع العام الطاهر عبدالقيوم إبراهيم من منصبه، وتكليف فخرالدين عبدالرحمن السيد بتسيير مهام المراجع العام.



كما أصدر حمدوك قراراً بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء، وشمل القرار تعيين ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية مستشاراً سياسياً، وتعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وتعيين علي جماع عبدالله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشاراً للسلام.

وفي الصومال، قالت مصادر رسمية لوكالة «فرانس برس» إنه تقرر تأجيل الانتخابات في الصومال بعد أن كانت مقررة، أمس الأحد، وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ شهور، فيما قُتل11 شخصاً، وأصيب 10 آخرون، أمس، في هجومين منفصلين لحركة «الشباب»، استهدفا قوات صومالية وإفريقية جنوبي البلاد، في حين استعاد الجيش الصومالي، أمس، بلدة شبيلو الواقعة جنوبي محافظة مدغ وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحركة.

ودوليا، يخطط زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لإقامة حفل إعدام جماعي لعدد من اللاجئين الذين أعادتهم السلطات الصينية بعد فرارهم من البلاد.



وبحسب التقارير الإعلامية يخطط الزعيم الكوري الشمالي لعملية إعدام وحشية بحق 50 من مواطنيه الفارين، بمن فيهم جنود وطيارون من القوات الجوية، بعدما أعادتهم السلطات الصينية إلى بيونج يانج، وفق ما ذكره راديو «أسيا الحرة» المدعوم من واشنطن. وواجه الفارون صعوبات في اللجوء إلى دولة ثالثة بعد ذهابهم إلى الصين.

ومن صحيفة الاتحاد، قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أمس الأحد إن الأمر قد ينتهي بالأمريكيين الذين يعانون من ضعف في المناعة بالحاجة إلى جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند إلى 159 الاثنين، قتيلاً وفقا للسلطات الهندية المعنية فيما لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين. وغمرت المياه الساحل الغربي للهند منذ يوم الخميس الماضي وحذرت الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة. وفي ولاية ماهاراشترا قتل 149 شخصاً بينهم أكثر من 40 في انزلاق للتربة ضرب يوم الخميس الماضي قرية تالي التي تبعد حوالي 250 كيلومتراً إلى الجنوب من بومباي.