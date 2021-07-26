عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر لليد مع اليابان فى أولمبياد طوكيو

منتخب اليد
منتخب اليد

يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره اليابانى فى الجولة الثالثة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوم الأربعاء المقبل .

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 32/27 في ثاني مواجهات دور المجموعات، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان منتخب مصر لكرة اليد  قد أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 15/14؛ ليعود المنتخب الدنماركي في الشوط الثاني وينهي المباراة بفارق 5 أهداف.


احصائيات مباراة مصر والدنمارك

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية بعض الإحصاءات الخاصة للمنتخب الوطني أمام الدنمارك اليوم.

سجل منتخب مصر لكرة اليد 27 هدفا من 48 تصويبة بنسبة تصل إلى 56٪، بواقع 15 هدف عن طريق ال 6 أمتار، و 3 أهداف عن طريق ال 7 أمتار، و 3 أهداف عن طريق الأجنحة، وهدف واحد عن طريق ال 9 متر والهجوم السريع.

منتخب اليد

ويعد اللاعب أحمد هشام "دودو" هو أكثر لاعبي المنتخب الوطني تسجيلاً للأهداف أمام الدنمارك برصيد 6 أهداف، يليه يحيى الدرع ومحمد سند بتسجيلهما ل 5 أهداف، ثم يحل محمد ممدوح هاشم ثالثاً برصيد 3 أهداف.

منتخب اليد

ويأتي رابعاً في قائمة أكثر لاعبي منتخب مصر لكرة اليد تسجيلاً أمام الدنمارك كلاً من، حسن قداح ويحيى خالد بتسجيلهما لهدفين، ثم عمر الوكيل وإبراهيم المصري وأحمد الأحمر وسيف الدرع برصيد هدف واحد لكل منهما.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأو هولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

منتخب مصر دورة الألعاب الأولمبية المنتخب الدنماركي مباراة مصر والدنمارك الدنمارك أحمد هشام دودو

ترشيحاتنا

12 طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في مطار الخرطوم.. تفاصيل

مسلح يختطف سيارة إسعاف بـ مريضها ورجل إطفاء بداخلها في أمريكا|شاهد

الإسماعيلي ينتظر القنصلية التونسية لإنهاء أزمة عودة فخر الدين بن يوسف

شروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد تثير الجدل بين النواب والحكومة

رونالدو يخطف الأضواء في تورينو قبل جلسة الحسم مع يوفنتوس.. صور

البرلمان الفرنسي يتبنى قانون اعتماد الشهادة الصحية وإلزامية التطعيم ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

الغنوشي يقرر الاعتصام أمام البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ