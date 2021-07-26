موعد مباراة منتخب مصر لليد مع اليابان فى أولمبياد طوكيو

يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره اليابانى فى الجولة الثالثة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوم الأربعاء المقبل .

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 32/27 في ثاني مواجهات دور المجموعات، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 15/14؛ ليعود المنتخب الدنماركي في الشوط الثاني وينهي المباراة بفارق 5 أهداف.



احصائيات مباراة مصر والدنمارك

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية بعض الإحصاءات الخاصة للمنتخب الوطني أمام الدنمارك اليوم.

سجل منتخب مصر لكرة اليد 27 هدفا من 48 تصويبة بنسبة تصل إلى 56٪، بواقع 15 هدف عن طريق ال 6 أمتار، و 3 أهداف عن طريق ال 7 أمتار، و 3 أهداف عن طريق الأجنحة، وهدف واحد عن طريق ال 9 متر والهجوم السريع.

منتخب اليد

ويعد اللاعب أحمد هشام "دودو" هو أكثر لاعبي المنتخب الوطني تسجيلاً للأهداف أمام الدنمارك برصيد 6 أهداف، يليه يحيى الدرع ومحمد سند بتسجيلهما ل 5 أهداف، ثم يحل محمد ممدوح هاشم ثالثاً برصيد 3 أهداف.

منتخب اليد

ويأتي رابعاً في قائمة أكثر لاعبي منتخب مصر لكرة اليد تسجيلاً أمام الدنمارك كلاً من، حسن قداح ويحيى خالد بتسجيلهما لهدفين، ثم عمر الوكيل وإبراهيم المصري وأحمد الأحمر وسيف الدرع برصيد هدف واحد لكل منهما.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأو هولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.