التاريخ تسبب في ولادة مبكرة لهما.. حالتا ولادة في لجان امتحانات الثانوية

أدى اليوم الاثنين، طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان التاريخ ضمن امتحانات نهاية العام والتي شهدت حالتا ولادة داخل لجان الامتحان.

*حالة ولادة في لجنة بالشرقية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن الطالبة التي تعرضت الي إعياء خلال أداء أمتحانات الثانوية اليوم وتبين أنها تعاني من أعراض طلق ولادة هي في الثانوية الأزهرية وليس الثانوية العامة.

وأضاف المصدر أنه شهدت إحدى لجان الامتحانات الثانوية الأزهرية نقل الطالبة إلى مستشفى بلبيس عقب إصابتها بآلام ما قبل الوضع "طلق ولادة" حيث فوجئ الموجودين باللجنة بدخول الطالبة "ه ص أ " 18 سنة فى حالة إعياء شديدة من تلك التى تسبق الولادة حيث يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية الامتحان في مادة التاريخ.

وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف القريبة من المدرسة وتم نقل الطالبة إلى مستشفى بلبيس وجاري إجراء الفحوصات اللازمة وتبين أنها حامل فى أول الشهر التاسع وأصيبت بقلق وتوتر أثناء الامتحان.

*تطورات حالة ولادة في لجنة الامتحان

أكد مصدر بمستشفي بلبيس المركزي، أن الحالة الصحية للطالبة "ه ص ا" الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، والتي تم استقبالها اليوم عقب تعرضها لإعياء خلال أداء امتحانات الثانوية اليوم مستقرة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وأضاف المصدر أن الحالة مستقرة وليست في أوان ولادة ولكنها كانت تعاني من بعض الأعراض وخاصة لأنها حامل في شهرها التاسع.

*حالة ولادة في لجنة امتحان بكفر الشيخ

وشهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إصابة طالبة بآلام الوضع أثناء أداء امتحان مادة التاريخ.

قال الدكتور عبد الناصر الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إنه تم نقل طالبة بمعهد فتيات صندلا والتي تؤدي الامتحان بلجنة فتيات كفر الشيخ النموذجي، عندما شعرت بآلام الوضع.