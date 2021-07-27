سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-7-2021، بعد ان تراجع بمعدل جنيهين على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة لدى محلات الصاغة.



وسجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب إلى 788 جنيها كأعلى سعر.



وبلغ سعر أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 901 جنيه.



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 675 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 525 جنيها .



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.01 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 900.6 ألف جنيه.



سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية

