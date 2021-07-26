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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تتيح أتوبيسات لنقل الطلاب لإجراء اختبارات القبول في مراكز الاختبارات الإلكترونية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يتابع الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والسادة النواب: الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ود. حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمليات التنسيق واستقبال الطلاب لإجراء اختبارات القبول لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية في مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان.

 

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة بإنشاء الجامعات الأهلية وإجراء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية فى مقر الجامعات الأهلية وفى جامعتين حكوميتين فقط.

 

وصرحت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات الجامعة، أهمية الاستفادة القصوى بتجهيزات مراكز الاختبارات بجامعة حلوان لاستضافه أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهى: (جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية وجامعة العلمين الدولية الأهلية،و جامعة الجلالة الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية).

جامعة حلوان : نعمل على دفع الباحثين نحو التقدم

وأجرت جامعة حلوان، الترتيبات التقنية واللوجستية لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط و الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).


قامت جامعه حلوان  بتوفير أتوبيسات ومينى باصات أمام البوابة الرئيسة لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تم توفير قاعات انتظار بالدور الثانى لأولياء الأمور، لبث حالة من الهدوء النفسى بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة إجراء الاختبارات.

تعلم طرق الكتابة الصحفية وكتابة السيناريو ورشة تدريبية بـ آداب حلوان

جدير بالذكر انه تولي جامعة حلوان اهتماما كبيرا في مجال الدورات التدريبية من خلال وتقديم العديد من الدورات والورش  التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب واكسابهم الخبرات الحديثة  والتي تتوافق مع متطلبات العصر، ويأتي ذلك ضمن خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي التى تقوم به بجانب الدور التعليمي.

 

يقدم مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح بالكلية.


ومن ضمن  الدورات التدريبية دورة تدريبية  ورشة كتابة إبداعية كتابة درامية وسيناريو سينمائي وتليفزيوني، وإذاعي، وكتابة صحفية وإعداد برامج فنية.

 

وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف  الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح اعتبارا من يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ على أن تعقد الورشة لمدة ٢٤ ساعة بواقع يومين أسبوعيا، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من داخل جامعة حلوان.

 

جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم اختبارات القبول اكز الاختبارات الإلكترونية الجامعات الاهلية

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