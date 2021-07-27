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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريهان لـ حماقى : أتابعك من أول يوم وفخورة بك

شيريهان وحماقي
شيريهان وحماقي

وجهت الفنان شريهان رسالة للفنان محمد حماقى عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع انستجرام.

 

وكتبت شريهان : " حماقي .. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات، فخورة بك.. هذا أولا".


وأضافت شيريهان : "وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل مافيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهي الصدق والاحترام".


واختتمت شريهان : " تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع رسائلكم هي منتهی شفائي وسلامي وطاقتي  تجعلني بإمكاني ملء العالم فن وحب وسلام .. قلبي بيشكرك ".

 

يذكر أن الفنان محمد حماقى نشر صورة لشريهان من كواليس مسرحية "كوكو شانيل" عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق عليها قائلا: العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم.

 

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شريهان يا سادة .. تعليق مؤثر من شهيرة عن مسرحية كوكو شانيل

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سمر مرسي: شريهان أيقونة تمتلك الشغف اتجاه الفن والثقافة و"كوكو شانيل" عمل استثنائي

 

وأضاف: أنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي "كوكو شانيل" كأنك مغيبتيش وكأنك عمرك ما نزلتي من علي خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطة ومنتهي السحر.

 

وتابع قائلا: العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل علي عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية.

محمد حماقي شيريهان شريهان الفنان محمد حماقى

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