شريهان لـ حماقى : أتابعك من أول يوم وفخورة بك

وجهت الفنان شريهان رسالة للفنان محمد حماقى عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع انستجرام.

وكتبت شريهان : " حماقي .. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات، فخورة بك.. هذا أولا".



وأضافت شيريهان : "وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل مافيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهي الصدق والاحترام".



واختتمت شريهان : " تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع رسائلكم هي منتهی شفائي وسلامي وطاقتي تجعلني بإمكاني ملء العالم فن وحب وسلام .. قلبي بيشكرك ".

يذكر أن الفنان محمد حماقى نشر صورة لشريهان من كواليس مسرحية "كوكو شانيل" عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق عليها قائلا: العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم.

وأضاف: أنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي "كوكو شانيل" كأنك مغيبتيش وكأنك عمرك ما نزلتي من علي خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطة ومنتهي السحر.

وتابع قائلا: العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل علي عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية.