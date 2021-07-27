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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعنا بعارضين من الخارج.. المرسي: بذلنا أقصى جهد لتخرج "كوكو شانيل" بأفضل شكل

شريهان
شريهان

تحدث مدير التصوير أحمد المرسي عن عمله مع الفنانة شريهان بمسرحية كوكو شانيل.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" شريهان فنانة لديها إصرار على النجاح كبير، وكانت تتعامل بإحترام شديد مع كل المتواجدين في اللوكيشن، وأبهرتنا خلال العرض بالحركات التي قدمتها، فقد كان هناك حركات أعتقدنا انها ستكون صعبة عليها ولكن كانت تفعلها بسهولة".

عبر مدير التصوير أحمد المرسي عن سعادته بعرض مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": كنت متحمسا جدا لتواجدي في المسرحية والعمل مع الفنانة الكبيرة شريهان، وكلنا كنا نعمل بأقصى جهد لتخرج المسرحية بأفضل شكل ممكن.

ولفت : لقد استعنا بعارضين من الخارج تحت إشراف مصمم الاستعراضات هاني اباظة الذي جاء من أوروبا خصيصا من أجل العمل.

وكانت قد بدأت منصة شاهد عرض مسرحية شريهان المنتظرة التي تأجل عرضها كثيرا " كوكو شانيل" التي تعود بها ملكة الاستعراض إلى المسرح بعد غياب سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب برومو مسرحية شريهان الجديدة" كوكو شانيل " على موقع فيسبوك، وعلقت عليه قائلة:" النجمة شريهان تتألق من جديد في أجدد أعمالها المسرحية..كوكو شانيل تعرض الأن على شاهدVIP.. من تأليف د.مدحت العدل وإنتاج العدل جروب".

سمر مرسي: شريهان أيقونة تمتلك الشغف اتجاه الفن والثقافة و"كوكو شانيل" عمل استثنائي

كوكو شانيل .. هل تعيد شيريهان إلى قمة المسرح من جديد؟

كوكو شانيل

وتعد "كوكو شانيل" من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.

وقال المنتج "جمال العدل" إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.

ويؤكد المنتج "جمال العدل" للجمهور العربي باستمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.

ريم العدل تكشف تفاصيل أزياء مسرحية كوكو شانيل

كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة كوكو شانيل للنجمة شريهان التي سوف تُعرض على منصة شاهد ابتداءً من 20 يوليو.

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك قالت: "لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة كوكو شانيل".

وأشارت العدل إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.

وأضافت العدل : "كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى".

 

مدير التصوير أحمد المرسي شريهان كوكو شانيل هاني اباظة اوروبا

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